Forsker: Store kostnadssprekker i samferdselsprosjekter

– Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som legges til grunn når prosjekter prioriteres i Nasjonal transportplan (NTP) er en helt annen enn den reelle kostnaden for prosjektet, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidet rapporten.

Kostnadsutviklingen til i alt 20 ulike statlige investeringsprosjekter, inkludert seks veiprosjekter, er undersøkt i rapporten. Den konkluderer med at kostnadsbergingene øker med 40 prosent fra første til andre kvalitetssikring, skriver Teknisk Ukeblad.

Welde mener at myndighetene kan unngå kostnadssprekkene ved å blant annet revurdere prosjektene etter første kvalitetssikring, og at de må bli bedre til å vurdere ulike ønsker opp mot framtidig gevinst.

Forsker James Odeck i Vegdirektoratet mener at politiske styringer i stor grad legger føringer for endringene som oppstår mellom første og andre kvalitetssikring. Noe han mener gjør jobben med kostnadsberegninger i en tidlig fase vanskelig for etaten.

Vil sette i gang med fiskerihamna 80 millionar kronar er avsett i Nasjonal Transportplan for å lage ei fiskerihamn i Giske.

– På den ene siden må etaten lage foreløpig anslag for å få et prosjekt inn i en prioriteringsordning (NTP). På den annen side er prosjektene ofte ikke modne for kvalitetssikring på dette tidspunktet, sier han.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få tilsvar på rapporten fra Statens vegvesen, men har så langt ikke fått svar. Vegvesenet har skrevet om rapporten på sine nettsider.