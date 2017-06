Flertall for å heve grensen for konsesjonsplikt i landbruket

Saken ble behandlet i Stortingets næringskomité tirsdag. Grensen for konsesjonsplikt heves fra 25 til 35 dekar dyrket mark.

Forslaget er tidligere møtt med kritikk fra bondeorganisasjoner og Senterpartiet, som fryktet at en liberalisering vil innebære at spekulanter og kapitalinteresser kan ta over landbrukseiendommer. Bondelaget har hevdet at nærmere 60 prosent av landbrukseiendommene vil bli unntatt dersom grensen skulle heves slik regjeringen ønsket.

I innstillingen går regjeringspartiene og Venstre dessuten inn for å innføre unntak for konsesjonsplikt for eiendommer som er under 3.000 dekar og som er uten jordbruksareal. Det betyr altså konsesjonsfri omsetning av rene skogeiendommer.

Landbruket i Møre og Romsdal har tapt kraftig terreng siste 15 åra: Hvert andre gardsbruk er lagt ned siden 1996 Det er ikkje slik at om 2.664 gardsbruk i Møre og Romsdal blei lagt ned i perioden 1996–2016 så vil dei resterande 2.615 bruka forsvinne dei neste 20 åra.

– Vi forsøker å respondere på næringens ønsker, og samtidig sette en grense som gir et visst vern for dem som frykter at den norske skogen skal bli kjøpt opp av store utenlandske eierinteresser, sier Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

– Dette er et forslag som egentlig er skreddersydd for Venstre. Vi opplever at Venstre ønsker å legge til rette for en konkurransekraftig norsk skogindustri, og nå har de muligheten til å være med oss på det, sier Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsperson for Høyre.