Pasient saksøker St. Olavs hospital

Saksøkeren har vært mangeårig pasient under legemiddelassistert rehabilitering ved sykehuset, og hun sier til NRK at det at ansatte i betrodde stillinger bryter taushetsplikten, bør få konsekvenser. Kvinnen ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem overfor ruspasienter.

Saken ble anmeldt i 2015, men den ble henlagt av politiet. Saken ble også klaget inn til Fylkesmannen, som i sin tilsynssak konkluderte med at avdelingslederen hadde brutt taushetsplikten. På grunn av Fylkesmannens konklusjon, begjærte statsadvokaten at politiet skulle gjenoppta saken. I oktober 2016 fikk avdelingslederen ved St. Olavs hospital en bot på 7.000 kroner for overtredelse av helsepersonelloven.

Sykehuset beklager og tar saken på alvor.

– Det er alvorlig når både Fylkesmannen og politiet slår fast at en ansatt hos oss har brutt taushetsplikten, det er det ingen tvil om. Dette er sterkt beklagelig, sier samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs hospital til NRK.