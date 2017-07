Togproblemer på Østlandet – Flytoget står

– Det har oppstått en signalfeil mellom Oslo S og Gardermoen, reisende benytter alternativ transport på strekningen, opplyser Flytoget .

For øvrig er strekningen mellom Eidsvoll og Oslo S og mellom Kongsvinger og Lillestrøm stengt for all trafikk. Årsaken er et strømbrudd mandag kveld.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor .

Reisende bes sjekke med NSB for informasjon om togavgangene. Togtilbudet fra Oslo S er allerede sterkt redusert som følge av byggearbeider.