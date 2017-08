Listhaug vil ikke unnskylde imam-utspill

Utspillet har vakt skarpe reaksjoner og Listhaug har fått refs fra sin egen sjef, statsminister Erna Solberg, for språkbruken. Under en utspørring i Politisk Kvarter på NRKmandag morgen, ble Listhaug presset hardt på om hun fortsatt står inne for retorikken. Hun svarte nei på spørsmål om hun vil unnskylde utspillet.

KOMMENTAR En urbanisert bygdedame fra Sjøholt Denne uka har Sylvi Listhaug ligget i heftig strid med KrF-leder Knut-Arild Hareide. Hareide beskyldte Listhaug for blank løgn og Listhaug smelte tilbake og mente Hareide «sleiker imamer opp etter ryggen» Igjen sto Listhaug midt i stormen og hun syntes å trives.

Listhaug angrer ordbruken mot Hareide - Jeg ble litt hissig Frps Sylvi Listhaug beklager ordbruken i den oppheta debatten med KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Nei, det kan skje at det går en kule varmt i en valgkamp, sa Listhaug.

Innvandringsministeren gjentok flere ganger at det hadde gått «en kule varmt» som begrunnelse for språkbruken overfor Krf-lederen.

– Jeg burde greid å kontrollere meg enda bedre enn jeg gjorde. Men sånn er det av og til. Det går en kule varmt. Vi er i heftige debatter, det er valgkamp. Vi skal sørge for å mobilisere velgerne våre. Men nå er det viktigst å se framover. Jeg gidder ikke å bruke tiden min på snøen som falt i fjor, sa Listhaug.

KrF-topp ut mot Listhaug: Legger debatten på et lavmål Fylkesleder i KrF og varaordfører i Ålesund Tore Johan Øvstebø mener Sylvi Listhaug flytter den politiske debatten til et lavmål.

Den omdiskuterte kommentaren kom i en radiodebatt på NRK forrige onsdag.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Listhaug