Støre vil ikke fremme Lofoten-forslag

– Arbeiderpartiet har ikke planer om å fremme dette som egen sak for Stortinget. I en så stor sak som gjelder olje- og gassvirksomheten, så er det naturlig at et slikt forslag kommer fra regjeringen, sier Støre til NTB.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke øvrige deler av de omstridte blokkene. Støre sier han vil jobbe for å gjennomføre mest mulig av Aps politikk i kommende periode, også i spørsmålet om Lofoten.

– Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget, sa han til NTB etter partilederdebatten på NRK tirsdag kveld.

En garanti om Ap-støtte til et eventuelt forslag om konsekvensutredning fra regjeringen, vil Støre imidlertid ikke utstede.

– Det er foreløpig hypotetisk. Vår holdning er detaljert beskrevet i vårt program, sier Ap-lederen til NTB.

Han viser til formuleringen på side 61 i partiprogrammet, der det blant annet heter at åpning av nye områder skal skje skrittvis og at Ap vil legge stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene, som balanserer oljenæringens interesser mot andre hensyn.