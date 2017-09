KrF hjalp Frp i valgkampen, mener tidligere Jensen-rådgiver

Kommunikasjonsrådgiveren i First House med fortid som både politiker og rådgiver for Fremskrittspartiet, sier at Frps valgkampstrateger trakk et lettelsens sukk da KrF hjalp dem med å sette innvandring på dagsorden i valgkampen ved å angripe innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Når man planlegger en valgkamp, og det har jeg vært med på noen ganger, så var det en utfordring at denne valgkampen så ut til å handle om statsministerduellen mellom Erna og Jonas. Dernest ville valgkampen handle om vippepartiene KrF og Venstre og hvem de ville støtte. I det bildet var det en utfordring for Frp å komme på banen og bli lagt merke til med sine saker, sier Wara til NRK.

Temaene Frp ønsket å få fram i valgkampen er innvandring, samferdsel og skatt.

– Man trakk et lettelsens sukk da KrF utropte Listhaug til hovedmotstander. For da løste første del av problemet seg: innvandring ble en sak, og Frp fikk kvittert ut den. Dermed kunne Frp-leder Siv Jensen snakke mer om de andre sakene, sa Wara på Politisk kvarter på NRK fredag.