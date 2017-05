Tresfjordbrua gjenåpnes tidligere enn planlagt.

Tresfjordbrua som har vært stengt på grunn av utbedringsarbeider, blir åpnet igjen for vanlig trafikk allerede torsdag kveld.

Etter planen skulle brua holdes stengt til tirsdag 16. mai.

– Vi er glade for å kunne åpne Tresfjordbrua tidligere enn annonsert. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men det skal gjøres som nattarbeid uten å stenge brua, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens Vegvesen i en pressemelding.

Det er montert stålplater over brufugene slik at det er trygt for syklister og mopeder å ferdes i kjørebanen, opplyser vegvesenet. En del av asfalten like ved fugene skal byttes ut med spesialasfalt, men dette arbeidet skal gjøres senere på natten uten å stenge brua.

Det har vært gratis å kjøre rundt Tresfjorden mens brua har vært stengt.

Stenger Tresfjordbrua i dag Det blir gratis å kjøre rundt mens arbeidet foregår.