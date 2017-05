Bil mista hjul - tunnel på E136 stengt

(Smp.no følger saka - trykk oppdatér for siste versjon)

Vågstrandstunnelen på E136 i Rauma er stengt på grunn av bilberging, melder Vegtrafikksentralen for Midt-Norge på Twitter.

Meldinga kom ved 20.15-tida søndag kveld. En times tid seinere opplyser vaktoperatøren at det er bestilt berging, men at han ikke tør love når tunnelen åpnes igjen.

Det er ikke omkjøringsmuligheter på stedet, og samtidig er det dirigering i Måndalstunnelen og kolonnekjøring til faste tidspunkt i Innfjordtunnelen.

– Med andre blir det litt kaotisk her, sier vaktoperatøren.

Når Vågstrandstunnelen åpnes igjen blir det satt opp ekstra kolonnekjøring gjennom Innfjordtunnelen for å ta unna trafikken, melder Vegtrafikksentralen på Twitter kort tid etterpå.

Se oppdaterte vegmeldinger for Møre og Romsdal her (ekstern lenke)

Mista hjulet

Årsaken til stengingen skal være at en varebil har mista et hjul. Også lørdag mistet en bil hjulet under kjøring på Valderøy.

At folk mister hjulet er et kjent fenomen hvert år. Årsaken er som regel at boltene er trukket til for løst, eller for hardt. NAF hjelper årlig flere hundre bilister som har lagt om dekkene - og mistet hjulet etterpå.

Se video under for hvordan du kan unngå problemet