Gladmelding: Bassenget uskadd – og gutten får trolig glede av det likevel

– Hvem veltet bassenget ut i sjøen? Sigurd Hestad er rasende: – Det verste er at en guttunge på Sunnmøre nå ikke får bassenget han ventet på, sier han.

Leste du om badestampen som var blitt lempet på sjøen i Molde? Nå kan eieren komme med følgende gladmelding:

– Ved nærmere undersøkelser viser det seg at skadene på bassenget er minimale og anses som uskadd.

Det er Sigurd Hestad som forteller dette til smp.no søndag kveld.

Moldenseren ble rasende da han opplevde at noen i løpet av natt til søndag hadde dyttet den store stampen på sjøen, mens den stod parkert ved ferjeleiet i byen. Ved hjelp av politi og brannvesenet ble bassenget sikret, slik at det ikke skulle legge til sjøs for godt.

Han var både oppgitt fordi noen hadde tatt seg «bryet» med å utføre vandalismen, som førte til ekstraarbeid både for ham, politiet og brannvesenet.

Men ikke minst var han sint fordi bassenget skulle til en gutt på Sunnmøre, som hadde bruk for det av helsemessige årsaker.

Nå regner han med at gutten får basseng likevel: – Det ser slik ut, ja, opplyser han.

Hestad vil likevel sjekke om det er mulig å få se overvåkingsbilder fra stedet hvor skadeverket skjedde – trolig rundt 2.30-tida.

Utpå kvelden hadde fortsatt ingen synder meldt seg: – Jeg håper det er mulig å få det oppklart, forteller han.