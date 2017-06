Personbil i fjellveggen - politiet mistenkjer at føraren somna

Nødetatene rykka ut til ei trafikkulukke i Haram fredag ettermiddag. Ifølgje dei første meldingane dreia det seg om ein personbil som hadde køyrt av vegen og inn i en fjellvegg.

Etter få minutt meldte politiet på Twitter at ein person var lettere skadd i ulukka som skjedde på fylkesveg 659.

Ved 16.20-tida opplyser politiet at bilen er fjerna og at vegen er opna for vanleg trafikk.

Føraren, ein mann i 30-åra, fekk førarkortet beslaglagt fordi politiet mistenkjer at vedkomande somna under køyring, opplyser politiet på Twitter.

Trafikken blei ved 15.20-tida dirigert forbi ulykkesstedet som ifølge politiet var like ved Cirke-K. Det blei meldt om kø på strekninga.

