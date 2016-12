- Kan ikkje la folk møte stengd kyrkjedør i dette vêret

Julegudstenesta vart avbrote for dei over 300 frammøtte i Vanylven kyrkje laurdag.

- Soknepresten fekk eit illebefinnande, og dei frammøtte kunne sjå at han ikkje hadde det heilt bra. Det vart ikkje noko oppstyr, han var i dei beste hender, fortel kyrkjeverge Inger Anne Vidnes ved Vanylven Kyrkjekontor.

Gudstenester utan prest

Det var helsepersonell i forsamlinga som såg til at det gjekk greit med presten. Han vart send til observasjon og kunne rapportere tilbake 1. juledag om at alt er bra. Det var VG som først omtala saka.

- I dag har vi hatt to fine gudstenester utan prest. Det er vanskeleg å få vikar på så kort varsel no i jula, men vi vil ikkje at folk skal kome til stengde dører når dei først går ut i dette vêret, seier Vidnes, om fortel at det riv godt kring hushjørna på Søre Sunnmøre.

– 2. juledag er det dåp, så vi har heldigvis fått inn vikar. Så får vi håper vêret løyer og at ikkje straumen går, seier kyrkjevergen.

Helse frå presten

Det er heldigvis ikkje noko alvorleg i vegen med soknepresten som er venta tilbake om ikkje så altfor lengje.

- Det var spesielt hyggeleg å kunne helse frå presten og seie at det går bra og at det ikkje er noko dramatikk, seier Vidnes.