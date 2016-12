Nær sagt alle har fått igjen strømmen

Peter Kirkebø er divisjonsdirektør og beredskapsleder for Mørenett.

Han forteller at det har vært et større strømbrudd i Herøy og Sande, men alt i alt - uværet tatt i betraktning - så har kvelden forløpt ganske greit for de aller fleste kundene deres.

– Tidligere i kveld hadde vi utfall i store deler av Herøy og Sande. Dette var en forbigående feil på hovedledningen på Hareidlandet. Der har vi fått koblet om og har siden ikke hatt flere større utfall der ute. Men i den siste tiden har vi hatt en feil på Hareidlandet, men der fikk de siste kundene strømmen tilbake for få minutter siden, Peter Kirkebø, divisjonsdirektør og beredskapsleder i Mørenett til smp.no i 22.40-tiden.

Herøy og Sande skal ha vært uten strøm kun i en kort periode. I Hareid skal det dreie seg om 300-350 husstander som måtte greie seg uten strøm deler av kvelden 2. juledag.

– Vi har også hatt en feil i Dalsfjorden. Der har alle med unntak av omtrent 15 kunder fått strømmen tilbake. De vil ikke få strømmen tilbake før i morgen på grunn av en stengt veg.

– Alle andre har fått igjen strømmen på Sunnmøre. Men så fikk vi nettopp en feil i Hornindal. Der er nå 150 kunder uten. Vi har folk på veg dit nå. Det er muligens et tre på linja, men det vil vi finne ut når vi er på plass.

Føre var

På Mørenett sine hjemmesider kan du sjekke status for strømbruddene.

Rune Kiperberg, adm. direktør i Mørenett, oppdaterte oss på situasjonen i 19.30-tida.

– Bør man være forberedt på strømbrudd flere plasser?

– Det er umulig å spå, men det er bedre å være føre var, sier han og legger til at områder med luftnett er langt med utsatt enn områder med kabelnett.

Til nå har det vært lite feil på strømnettet, ifølge direktøren.

Mørenett sine kunder kan følge feil i kraftnettet her.

Også Kirkebø sier at det kan komme flere strømbrudd da vi snakket med han i 22.40-tida.

– Nå har vinden begynt å løye, og ikke så mye som har oppstått nå siste tida, men jeg kan ikke si sikkert at det ikke vil komme flere strømbrudd. Det kan være trær eller annet som står løst selv om den verste vinden har avtatt.