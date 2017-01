Eid og Selje på kakefest hos Sanner

Dei to ordførarane besøkte kommunalministeren og overleverte signert avtale om kommunesamanslåing Eid-Selje, skriv Fjordabladet.

Dei to ordførarane nytta høvet til å løfte fram Stad skipstunnel og kor viktig det er at den kjem inn i NTP. Dei snakka også om statlege arbeidsplassar, at den nye Eid-Selje kommune vil vere rigga til å ta imot statlege arbeidsplassar, skriv Fjordabladet.