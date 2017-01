Designguru kjem til Sunnmøre

Sunnmøringen som til dagleg arbeider i Hareide Design i Oslo, er invitert til Sjøborg kulturhus av Ulstein Rotary.

Her skal han snakke om si omfattande designkarriere, og publikum vil få høyre kva som inspirerer ham og kva han meiner må til for å lukkast. Etter foredraget vil det bli opna for spørsmål frå salen.

57-åringen er mest kjend for sine bildesign og har mellom anna vore designsjef i svenske Saab. Han har vunne ei rekke priser opp gjennom karriera, og arbeidet hans har vore omtala i magasin over heile verda.

Dei siste åra har Hareide kasta seg inn i eit prosjekt med ei ny lansering av bilmerket Borgward. Hareide si visjonære konsept for ein 108 meter lang luksusyacht, med ein heilt særprega skrogløysing, har også skapt merksemd.

