Lågare fart på fjorden

Den store trafikken på fjorden gjer at hamnesjef Rita Berstad Maraak no tilrår at skipa må setje farta merkbart ned.

I dag kan skipa halde åtte knop (ca. 15 km/t). No føreslår hamnesjefen at høgste tillate fart frå Skagevikgrunna og inn til Geiranger blir fem knop (ca. 9 km/t). Heilt inne ved hamneområdet i Geiranger vil ho at høgste tillate fart skal vere tre knop (ca. 5,5 km/t).

Hamnesjefen sine framlegg til nye fartsbegrensingar blir no sende over til hamnestyret og kommunestyret for å få laga ei lokal forskrift, før Kystverket får saka til godkjenning.

Når forskrifta er godkjend, vil Stranda hamnevesen setje opp skilt som varslar om den nye fartsgrensa på fjorden.