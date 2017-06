Oppdatering: - Dette har skjedd vest av Kråkenes fyr, men fritidsbåten har fått ei ekstra lensepumpe og ved hjelp av denne og sine egne holder båten vannet unna, sier redningsleder Johan Mannsåker ved HRS klokka 19.10.

- Sea King-helikopteret er sendt hjem og båten går for egen maskin inn til Måløy, legger han til.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) melder at en fritidsbåt tar inn vann utenfor Måløy.

- Redningsskøyta «Halfdan Grieg» og et Sea King-helikopter fra Florø er på veg mot stedet, het det i den første meldinga. De blei varsla om hendelsen klokka 18.15.

Klokka 18.41 het det at redningsskøyta var på plass hos havaristen og at situasjonen foreløpig var under kontroll.