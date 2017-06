Svindla til seg pengar frå NAV

Søre Sunnmøre tingrett har dømt ei kvinne i 20-åra til 36 timar samfunnsstraff, fordelt på 120 dagar, etter NAV-svindel.

Retten peikar på at summen på cirka 138.000 kroner ligg godt over grensa for det Høgsterett har sett for fengselsstraff, men lang liggetid hos politiet gjer at retten i staden har dømt kvinna til samfunnsstraff.

Ifølgje dommen har forholdet skjedd i 2013. Kvinna arbeidde for tre ulike arbeidsgivarar. Trass i at ho arbeidde, let ho vere å føre dette på meldekorta til NAV. Retten meiner ho har gjort seg skuld i grov svindel, og at ho vitande har brote tilliten som det offentlege systemet byggjer på.

Kvinna erkjende ikkje straffskuld då ho møtte i retten, men vedgår dei faktiske forholda.