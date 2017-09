Kongen opnar bølgjekraftanlegg i Herøy

Arrangementet er lagt til Fosnavåg den 21. september. Sjølve opninga av anlegget til Waves4power skjer ved Thon-hotellet i sentrum.

I løpet av dagen vil det bli rundtur med hurtigbåt forbi Runde og til Fiskåholmen i Vanylven, der det skal settast i gang med produksjon av bøyer til anlegget. Dagen blir avslutta med festmiddag ved hotellet.

Waves4power kopla til sitt anlegg til straumnettet i sommar og har no levert straum over fleire månader. Det gjer at anlegget omtalast som det første fungerande bølgjekraftverket i verda. Fleire anlegg har tidlegare kopla seg til nettet, men ingen har tidlegare leverte straum over tid.

