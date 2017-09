Ausa opp sei frå fjorden

Korleis den halvdaude fisken har hamna i fjorden er det ikkje kjend.

Nokre mistenker ein fiskebåt for å ha dumpa fisken, i jakta på meir verdifull fisk som sild og makrell. Sunnmørsposten har snakka med ein av båtane som har vore i området i dag. Skipperen fortel at nota var fast i stein i natt og at dei har brukt dagen på å bøte. Det har også vore to-tre andre fiskebåtar i området.

