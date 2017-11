Leiteaksjon avslutta etter funn av død person

Politiet opplyser natt til torsdag at ein person er funnen død etter ein leitaksjon som blei sett i gang onsdag kveld.

Operasjonsleiar Leif Arne Mork opplyser at det er den sakna kvinna som er funnen og at det ikkje er mistanke om noko kriminelt.

Redningsskøyta

Litt over klokka 21 la redningsskøyta «Idar Ulstein» seg ved kai i Ulsteinvik, men ein halv time seinare er båten i gang igjen med søk nord, vest og sør for Dimnøya.

På land var det meir enn 30 personar som leita etter den sakna, opplyser politiet.

– Vi kjem til å halde trykket oppe vidare, seier politiets operasjonsleiar Per Åge Ferstad til Sunnmørsposten.

Det er ei kvinne som er sakna på Dimnøya i Ulstein kommune. Ferstad fortel at politiet starta leiteaksjonen litt før klokka 17 i ettermiddag.

Innnsatsleiar Bård Rasmus Mork i Møre og Romsdal politidistrikt fortel like før klokka 23 at leiteaksjonen vil halde fram med same styrke med utover natta. Det er store leitemannskap ute i felten på Dimnøya, mange frå Røde Kors. Det har også meld seg ein rekke frivillige og det er ikkje behov for fleire frivillige i kveld. Aksjonen har base på klubbhuset ved Hasundgot stadion.

Søker med lys

– Folk i området ser nok «Idar Ulstein» som søker med lys langs land, sa operasjonsleiaren til Sunnmørsposten tidlegare i kveld.

RS Idar Ulstein har søkt nær land på austsida av Dimnøya, men også langs land på Hasundsida nordover til Ulsteinvik, og tilbake igjen til Dimnøya, viser sporinga på Marinetraffic. Dei har også søkt ute i Lyngnesvika.

Same styrke utover natta

– Vi konsentrerer søket på Dimnøya. Øya er ikkje så veldig stor, men det er ulendt terreng, seier Ferstad.

Dei som deltek er fire hundeekvipasjar frå Norske Redningshunder, politi med politihund og 15 frå Røde Kors.

– Det vil kome fleire frå Røde Kors etter kvart. Eg snakka nettopp med innsatsleiar på staden, han sa at det også er fleire frivillige som har meldt seg, sa Ferstad til Sunnmørsposten klokka 21.15.

Røde Kors frå både Ørsta og Volda er med i søket, skriv avisa Møre.

– På grunn av mørket er det eit vanskeleg søk, seier korpsleiar Tormod Eldholm i Volda Røde Kors Hjelpekorps til avisa. Om kvinna ikkje blir funnen, vil mannskapa halde på heile natta, opplyser Møre.

