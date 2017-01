Trump erkjente at Russland kan ha stått bak hacking

Onsdag holdt Trump sin første pressekonferanse siden juli i fjor. Fra Lobbyen i Trump Tower gikk den påtroppende presidenten hardt ut mot mediene han mener sprer «falske nyheter».

Bakgrunnen er at CNN og Buzzfeed tirsdag kveld meldte at USAs etterretningstjenester i forrige uke skal ha informert den påtroppende presidenten om at en kilde hevder Russland har informasjon som kan brukes mot ham.

– Jeg synes det er en skam at den informasjonen ble lagt ut. Det er falske nyheter. Det skjedde ikke, sa Trump onsdag.

– Mest sannsynlig

Forholdet til Russland og cyberangrepene i forkant at det amerikanske presidentvalget var også et av temaene flere journalister ønsket å få svar fra Trump på onsdag.

Etter å ha benektet at Russland kan ha vært involvert i hackingen av blant annet Det demokratiske partiet, innrømmet Trump onsdag for første gang at Russland mest sannsynlig kan ha stått bak.

– Jeg tror det var Russland. Men det kan også ha vært noen andre, sa Trump.

Den påtroppende presidenten mener likevel at USA vil dra nytte av et godt forhold til Russland og president Vladimir Putin.

– Hvis Vladimir Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en ressurs, ikke en ulempe, sa Trump.

Den påtroppende presidenten sa videre at Russland kan hjelpe USA i kampen mot ekstremistgruppa IS. Trump fortsatte videre med at han ikke vet om han kommer til å komme overens med Vladimir Putin. Han sa videre at han håper det, men at det ikke er mulig å si det enn så lenge

Obamacare og Mexico

Trump gjentok nok en gang at helsereformen Obamacare skal erstattes med noe nytt,

og han lovet bedre og billigere helsetjenester.

– Vi skal legge fram en plan der vi opphever og erstatter Obamacare med en gang. Mest sannsynlig skjer det samme dag som helseministeren godkjennes. Kanskje til og med innenfor samme time, sa Trump.

Om den planlagte grensemuren mot Mexico sa Trump at samtaler med Mexico skal starte rett etter at han innsettes som USAs president 20. januar. Han hevdet nok en gang at Mexico kommer til å betale for den planlagte muren.

Sønnene

Når det gjelder framtiden til Trumps forretningsimperium, er det en stiftelse med den påtroppende presidentens sønner Donald jr. og Eric som sammen med en medarbeider skal overta styringen.

Et advokatfirma har hjulpet Trump med legge opp en ny struktur for selskapet, som skal isolere den påtroppende presidenten fullstendig fra styringen.

Jurist Sheri Dillon sier Trump er opptatt av å sikre at det amerikanske folk ikke kan tvile på at han er fullstendig fjernet fra selskapet.