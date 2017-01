Slår ring om tostatsløsningen før Trump tar over

– Tostatsløsningen trues av bosetningene og av volden i regionen, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault da han møtte pressen etter konferansen.

Hele 70 land og fire internasjonale organisasjoner deltok, med utenriksminister Børge Brende (H) som Norges representant. Men de to partene som møtet handlet om, Israel og Palestina, var ikke til stede.

Det var heller ikke teamet til USAs påtroppende president Donald Trump – som møtets budskap i høyeste grad var rettet mot.

Anspent

Israel og Palestina avkreves svar om tostatsløsning De 70 landene på fredskonferansen for Midtøsten i Paris ber israelerne og palestinerne om å fornye løftet om en tostatsløsning på konflikten.

De 70 landenes hovedkrav er at partene offisielt må fornye sitt løfte om troskap til tostatsløsningen. To stater er eneste vei til varig fred, og løsningen må komme gjennom direkte forhandlinger, fastholder de.

I praksis er kravet myntet på Israel, som i økende grad anklages for å trekke mot én stat.

Brende besøkte Israel og Palestina bare dager før konferansen. Han forteller at situasjonen virker mer anspent enn på lenge.

– Du kan se tegn til voldelig ekstremisme og radikalisering. Det er avgjørende at vi igjen greier å skape et realistisk håp om en fredsprosess. Dette er et sterkt signal både til israelerne og palestinerne om at de må sette seg ned og forhandle, sier Brende til NTB.

Israels ulovlige bosetninger på den okkuperte Vestbredden er et alvorlig hinder for dette, mener han.

Krangel om erklæring

I oppkjøringen til møtet skal det ha vært betydelig uenighet om hvordan konklusjonene skal følges opp videre.

Ifølge avisa Haaretz beskriver vestlige diplomatkilder forhandlingene om slutterklæring fra møtet som «et komplett kaos».

Enkelte land skal, etter det NTB får opplyst, ha tatt til orde for å formalisere oppfølgingen gjennom en ny internasjonal støttegruppe. Andre skal ha ønsket en ny resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Men begge forslagene ble skutt ned.

Det eneste deltakerne til slutt klarte å bli enige om, var et løfte om å holde et nytt møte senere i år.

«Ubrukelig»

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fordømte konferansen som «rigget» mot Israel.

– Konferansen som finner sted i Paris i dag, er en ubrukelig konferanse, sa han da den israelske regjeringen holdt sitt ukentlige møte søndag.

Netanyahu la ikke skjul på sitt håp om en mer vennligsinnet Trump.

– Jeg må si at denne konferansen er en av de siste krampetrekningene til gårsdagens verden. Morgendagens verden blir annerledes, og den er veldig nær, sa han.

Ny dynamikk

Det er nå knyttet stor spenning til hvilken politikk Trump vil føre. Signalene har så langt vært motstridende, men bekymringen er at svekket amerikansk press skal føre til økt bygging i de israelske bosetningene.

USAs utenriksminister John Kerry var på plass i Paris, og i samtalene fram mot møtet skal dynamikken mellom USA og andre land ha vært merkbart annerledes enn før. Standpunkter som før ble dysset ned, uttrykkes nå klart og tydelig – noe som tolkes som et forsøk på å begrense Trumps handlingsrom før han får nøklene til Det hvite hus.

Arabiske land er derimot forsiktige og vegrer seg for å irritere – tilsynelatende fordi de er redde for hva som kan være i vente. (©NTB)