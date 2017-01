Faktasjekk river i stykker Trump-påstand om valgfusk

Trump har overrasket egne partifeller og demokrater i Kongressen med å gjenta sin påstand om at millioner av innvandrere uten lovlig opphold stemte på motstanderen Hillary Clinton, noe han mener er årsaken til at hun endte opp med flere stemmer enn ham.

– Jeg var ikke der, men hvis USAs president sier at 3,2 millioner personer stemte ulovlig, så ryster det tilliten til vårt demokrati, han må vise hvorfor han tror det, sier Lindsey Graham, en innflytelsesrik republikaner i Senatet.

Heller ikke Paul Ryan, leder i Representantenes hus, eller senator John McCain tror på Trump og sier ifølge CNN at de ikke har sett noen bevis for påstandene.

Feil tallbruk

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer mener undersøkelser underbygger påstanden om valgfusk.

– Det kom en undersøkelse fra Pew i 2008 som viste at 14 prosent av dem som stemte, ikke hadde amerikansk statsborgerskap, sa han tirsdag. Men en faktasjekk gjennomført av nyhetsbyrået Associated Press slår fast at Spicer tar feil.

Pew-undersøkelsen, som ble lagt fram i 2012 og delvis basert på valgresultatet fra 2008, handlet om manglende eller feilaktige opplysninger i valgregistrene. Den handlet ikke om stemmer avlagt av ulovlige innvandrere uten statsborgerskap. Studiens forfatter David Becker sier studien ikke avdekket valgfusk, og han tvitret på tirsdag at valget i 2016 gikk bedre for seg enn noe valg noensinne tidligere.

En studie som handlet om stemmer avgitt av ulovlige innvandrere uten statsborgerskap ble lagt fram i 2014 av to professorer ved Old Dominion University. Funnene ble publisert i The Washington Post. Spicers tall på 14 prosent kommer trolig derfra, men tallet handler om dem som hadde registrert seg for å stemme. Ifølge forskerne var det «bare noen av disse som avla stemme».

Reagan var størst

APs faktasjekk gir også Spicer rødt kort når det gjelder selve valgresultatet.

– Trump vant overveldende med 306 valgmenn, det høyeste tallet for noen republikaner siden Ronald Reagan, sa Spicer tirsdag.

George H.W. Bush fikk 426 valgmenn i 1988, eller 79 prosent av valgmennene, langt foran Trump med 306 valgmenn, tilsvarende 57 prosent.

I et bredere perspektiv er det også slik at Trumps seier er rangert på 46. plass av de 58 valgene siden etableringen av USA. Det er langt unna «skredet» som Trump selv har hevdet.

Reagan sto derimot for et realt valgskred. Han fikk 489 valgmenn, som utgjør 91 prosent av valgmennene, i 1980. I gjenvalget i 1984 fikk Reagan 525 valgmenn, noe som utgjorde 97,6 prosent av valgmennene. (©NTB)