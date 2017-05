Målinger: Macron får 62 prosents oppslutning

Den franskspråklige, statlige kringkasteren RTBF melder at flere valgdagsmålinger gir Macron en gjennomsnittlig oppslutning på 62,5 prosent av stemmene.

RTBF siterer en kilde i det franske innenriksdepartementet, som sammenstiller tall fra flere institutter som har gjennomført valgdagsmålinger under søndagens valg.

Den belgiske avisen Le Soir bekrefter tallene fra RTBF, men referer kun til «gode kilder» når den også gir Macron en oppslutning på godt over 60 prosent.

Valgdeltakelsen og antall blanke stemmer blir viktig for valgutfallet, ifølge Le Soir.

I Frankrike er det ikke tillatt å publisere valgdagsmålinger og prognoser før valglokalene stenger, men franskspråklige medier i Belgia har tradisjon for å lekke tall mens valget fortsatt pågår. På samme tidspunkt under første valgomgang rapporterte RTBF tall for de to fremste kandidatene som stemte innenfor en margin på under 1 prosentpoeng.

Emmanuel Macron stiller mot Marine Le Pen i runde to av det franske presidentvalget.