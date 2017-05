Stor glede over Macron-seier

En av de første til å gratulere Macron, var avtroppende president François Hollande.

-Den klare seieren viser at et stort flertall av våre landsmenn slutter opp om republikkens verdier, og den stadfester vår tilhørighet i EU, sier Hollande, som gir fra seg presidentembetet til Macron 14. mai.

– Sterkt Europa

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at Frankrike har valgt en president som klart signaliserer at han vil satse på felles løsninger i Europa og i EU.

– Vi trenger mer enn noen gang et sterkt og samlet Europa for å løse Europas felles utfordringer, sier hun til NTB.

– Frankrike er en viktig aktør for Norge på en rekke områder. Vi har et felles verdigrunnlag, vi har mange felles interesser, og Frankrike er vår femte største handelspartner. Vi ser fram til å fortsette det meget nære samarbeidet vi har med Frankrike, sier Solberg, som tvitret sine gratulasjoner til 39 år gamle Macron søndag kveld.

Også fra land innenfor EU er gleden over Macrons seier stor.

– En seier for et sterkt EU og for det fransk-tyske samarbeidet, sier Tysklands statsminister Angela Merkel via sin talsmann på Twitter.

Frankrike og Tyskland regnes som motoren i EU-samarbeidet. Macron er en svoren tilhenger av unionen og har tatt til orde for å styrke samarbeidet.

Nær alliert

Til tross for svært ulikt syn på verdien av EU-samarbeidet, er også Storbritannias statsminister Theresa May glad for at sentrumskandidaten Macron gikk seirende ut av presidentvalget i Frankrike.

– Statsministeren sender varme gratulasjoner til påtroppende president Macron, heter det i en uttalelse fra Mays kontor.

– Frankrike er en av våre nærmeste allierte, og vi ser fram til å arbeide sammen med den nye presidenten om en lang rekke spørsmål vi begge prioriterer, står det videre.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker slutter seg til gratulantene.

– Jeg er glad for at franskmennene har valgt en europeisk framtid. Vi står sammen om et sterkere og mer rettferdig Europa, skriver Juncker på Twitter.