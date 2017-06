Macrons parti danket ut rivalene i Frankrike 

De første prognosene tyder på overveldende flertall i nasjonalforsamlingen for Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei og koalisjonspartneren MoDem.

Ifølge en prognose fra Ipsos og Sopra Steria ligger de to partiene an til å få 32,2 prosent av stemmene. Kantar og TNS Sofres spår en oppslutning på 32,9 prosent.

Hvor stor uttellingen vil bli i antall mandater, er ikke klart før etter annen valgrunde neste søndag. Men ifølge prognosene ligger koalisjonen an til å få minst 390 seter – det vil si minst 101 seter mer enn hva som trengs for å sikre flertallet.

Velgerne sviktet

Prognosene var i tråd med det meningsmålinger viste i forkant av valget. Oppslutningen om selve valget ble derimot betydelig lavere enn ventet.

Prognoser fra flere meningsmålingsinstitutter tydet på en valgdeltakelse på under 50 prosent. Så lav har ikke valgdeltakelsen vært i Frankrike på mer enn 60 år.

Et politisk jordskjelv

Situasjonen betegnes som et politisk jordskjelv der spesielt Sosialistpartiet ligger an til å bli liggende igjen i ruiner.

Sosialistpartiet og to allierte partier får til sammen en oppslutning på rundt 10 prosent i prognosene. Det vil gi dem mellom 15 og 35 mandater i nasjonalforsamlingen hvis runde to forløper på samme måte.

I dag er Sosialistpartiet størst i nasjonalforsamlingen med 280 seter.

Det konservative partiet Republikanerne får en oppslutning på rundt 21 prosent i prognosene sammen med to allierte partier. De tre høyrepartiene spås til sammen mellom 85 og 132 seter i nasjonalforsamlingen, ned fra 227 seter i dag.

Etablerte partier taper

Sosialistene og Republikanerne har i årevis vekslet på å ha makten. Nå må de vike for et helt nytt parti.

For en måned siden hadde Macrons nye bevegelse knapt noen kandidater. Men etter at Macron vant presidentvalget i mai, har partiet stablet på beina kandidater over hele landet.

En stor andel av kandidatene har aldri hatt politiske verv før. Et stort antall etablerte politikere ligger dermed an til å bli arbeidsløse.

Også for Nasjonal front på ytre høyre fløy er det krise.

Partiet hadde håpt på å sikre seg mange plasser i nasjonalforsamlingen, men det var før Macron feide partiets kandidat Marine Le Pen av banen i runde to i presidentvalget. Partiet får mellom 13,5 og 17 prosent i prognosene og kan bli avspist med så få som to mandater.

Frykter monopol

Flere opposisjonspolitikere, både fra venstre- og høyresiden, mener at det ikke vil være bra for det franske demokratiet om Macrons nye sentrumsparti blir for dominerende.

– Frankrike vil ikke ha godt av at ett parti får monopol, sier avtroppende statsminister Bernard Cazeneuve.

Jean-Luc Mélenchon, leder for det venstreradikale partiet Det ukuelige Frankrike, advarer også mot at Macrons overtak kan bli usunt. Partiet til Mélenchon ligger an til å bli større enn Sosialistpartiet, med rundt 11 prosent av stemmene.

Nok en runde

I kretser der ingen av kandidatene greier å sikre seg over halvparten av stemmene i første runde, blir det omkamp mellom de kandidatene som har fått over 12,5 prosent av stemmene.

Det skal velges til sammen 577 representanter. I alt 7.881 kandidater stilte til valg i første runde.

