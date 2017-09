Tønnesson: Nord-Korea avslører USAs avmakt

– USA har erklært at de ikke under noen omstendighet kan akseptere at Nord-Korea har atomvåpen som kan nå amerikansk jord, men har ikke noen midler for å hindre at det skjer, sier Tønnesson, som har Asia som forskningsområde.

Mens forgjengeren Barack Obama forholdt seg mer lavmælt til Nord-Korea har den sittende presidenten antydet at militære angrep er en mulighet, samtidig som han også har sagt at han er villig til å snakke med regimet. Men forhandlinger er det vanskelig å få politisk støtte til hjemme, og USAs allierte Sør-Korea vil ikke godta noe militært angrep, men ønsker en diplomatisk løsning.

– Trump har gjort den bommerten at han har kommet med kraftige trusler som han ikke kan virkeliggjøre, sier Tønnesson, som mener den viktigste effekten det har hatt, er å svekke tilliten blant USAs allierte.

Spår langvarig krise

Det mest sannsynlige scenarioet framover er ifølge Tønnesson mer av det samme: En varig krise, en slags kald krig der Nord-Korea tester ut raketter og bomber med påfølgende fordømmelser og sanksjoner fra omverdenen.

Forskeren mener nordmenn ikke trenger å være redd en atomkrig.

– Det er vanskelig å ikke være redd når vi ser slike prøvesprengninger. Men det er usannsynlig at det blir atomkrig mellom USA og Nord-Korea, sier forskeren.

Han ser det heller ikke som sannsynlig med en krig på Korea-halvøya. USA har kapasitet til å knuse Nord-Korea i løpet av kort tid ved hjelp av konvensjonelle våpen, og trener på å likvidere landets ledelse, ifølge Tønnesson. Men i åpningsfasen av en slik krig, kan Nord-Korea ta i bruk sitt omfattende artilleri og atomvåpen mot den sørkoreanske hovedstaden Seoul og muligens Japan. Resultatet vil i så fall bli en enorm humanitær katastrofe.

Få ønsker å utløse et slikt scenario. Mest sannsynlig er dermed flere straffetiltak og eventuelt forsøk på diplomatiske løsninger.

Kina er Nord-Koreas viktigste handelspartner, og har innført sanksjoner i tråd med vedtakene til FNs sikkerhetsråd. Tønnesson påpeker at det ville ha alvorlige konsekvenser for Nord-Korea om Kina stanset leveransene av olje. Men Kina er engstelig for å skape en krise som kan føre til kollaps i nabolandet.

Russlands rolle

Med USA på sidelinjen er Nord-Korea-spørsmålet igjen blitt et spørsmål mellom Kina, Japan og Russland, ifølge professoren. Han mener imidlertid å se tegn til at Kinas innflytelse i Nord-Korea er mindre enn før. Han tror Kina har forsøkt å få til et kupp innad i det nordkoreanske regimet, uten å lykkes. Det at Nord-Korea valgte å detonere kjempebomben idet Kina er vert BRICs-toppmøte setter kineserne i forlegenhet.

– Siden det har frosset til mellom Kina og Nord-Korea, har kanskje Russland bedre forbindelser for tiden, ifølge Tønnesson.

Han mener omverdenen kan bli nødt til å akseptere at Nord-Korea har atomvåpen og heller prøve å få gradvis mer kontakt i form av handel og kanskje ved hjelp av kultur og idrett.