Enorme ødeleggelser på karibiske øyer under orkanen Irma

Orkanen Irma har fullstendig rasert øyene Barbuda og Saint-Martin i Karibia. Minst ti mennesker er så langt bekreftet omkommet.

– Det er absolutt ødeleggelse. Øya står så å si under vann. Slik det ser ut nå, er Barbuda knapt beboelig, sier Antigua og Barbudas statsminister Gaston Browne.

Etter å ha fløyet over Barbuda, anslår han overfor BBC at 50 prosent av øyas befolkning er hjemløse og at gjenoppbyggingen vil koste rundt 100 millioner dollar.

Et barn skal ha omkommet på Barbuda, idet en familie forsøkte å komme seg i sikkerhet.

Også øya Saint-Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland, er svært hardt rammet.

– Det er en enorm katastrofe. 95 prosent av øya er ødelagt, sier den lokale tjenestemannen Daniel Gibbs.

– Jeg er i sjokk. Det er skremmende, legger han til.

Dødstallet kan stige

Et videoopptak gjort fra et helikopter fra den nederlandske marinen, bekrefter at det er store ødeleggelser også i den nederlandske delen av Saint-Martin.

Hoteller langs kysten har fått store skader på takene, og palmetrær er ribbet for blader.

Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb opplyser at minst åtte personer har mistet livet og 23 er skadd i de franske territoriene på øyene Saint-Martin og Saint-Barthelemy. Men han frykter at dødstallet vil stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede øyene.

President Emmanuel Macron planlegger å besøke øyene som er rammet, så snart været tillater det.

Tidenes kraftigste i Atlanterhavet

Orkanen Irma er den kraftigste som noen gang er registrert ute i selve Atlanterhavet. Den har forårsaket vindkast på opptil 100 meter per sekund.

Etter først å ha truffet Antigua og Barbuda, beveget orkanen seg over eller nær flere andre karibiske øyer. Den passerte den amerikanske øya Puerto Rico og var torsdag på vei mot Den dominikanske republikk og Haiti.

I tillegg til de omkomne på Saint-Martin, Saint-Barthelemy og Barbuda, skal én person ha mistet livet i britiske Anguilla. Over halvparten av Puerto Rico, hvor det bor over 3 millioner mennesker, er blitt strømløse.

Det er grunn til å anta at dødstallene vil stige. Situasjonen er uoversiktlig fordi strømnett og teleforbindelser ligger nede på flere av øyene som er rammet.

Evakueringer i Florida

Irma ventes å treffe den amerikanske delstaten Florida i helgen, og her er over 150.000 mennesker blitt bedt om å evakuere.

Den kjente turistbyen Miami Beach er et av områdene som folk har fått beskjed om å forlate, skriver avisa Miami Herald.

Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid. Mange øyer langs kysten og lavtliggende områder på fastlandet er omfattet av ordren.

Tidligere har president Donald Trump erklært at Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene – tidligere kjent som den dansk-norske kolonien Dansk Vestindia – befinner seg i en krisesituasjon.