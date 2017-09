Nå kan den siste ruten over Middelhavet være i ferd med å bli stengt

Statistikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at 8.546 flyktninger og migranter tok seg over Middelhavet til Europa i august i år.

I august 2015 ankom 130.871 personer, mer enn 15 ganger så mange.

– Situasjonen nå, sammenlignet med for to år siden, er som natt og dag, sier Avramopoulos.

– Selv om vi fortsatt står overfor mange utfordringer, både umiddelbart og på lang sikt, har vi gjort enorme framskritt, sier han.

Brått fall

Allerede i fjor fikk EU på plass en samarbeidsavtale med Tyrkia. Den førte til et fall i ankomstene til Hellas på hele 97 prosent.

Siden har tallene holdt seg lave i det østlige Middelhavet. Ankomstene har riktignok økt noe i sommer, men EUs eksperter regner dette som normale sesongvariasjoner.

Det som har uroet, er primært strømmen fra Libya til Italia. Her har tallene vokst fra år til år, og fram til i sommer lå 2017 an til å bli året med flest ankomster noensinne.

Men i midten av juli stoppet det brått. Siden har tallene også der holdt seg lave.

Ifølge UNHCR kom 3.818 flyktninger og migranter til Italia i august, ned hele 82 prosent fra samme måned i fjor. Bare fra juli til august har antallet falt med to tredeler.

I tillegg kom 1.518 flyktninger og migranter sjøveien til Spania, ned 43 prosent fra måneden i forveien.

Sammensatt

Det brå fallet har sammensatte årsaker, og eksperter har advart mot å trekke bastante konklusjoner.

EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex har vist til kamper nær Sabratha i Libya som en del av forklaringen. Mange båter har pleid å legge ut fra dette området.

Samtidig har kystvakten i Libya begynt å stanse båter i libysk farvann og føre dem tilbake til havn. EU har det siste året gitt opplæring til libysk kystvakt for å få til nettopp dette. I tillegg har Libya fått EU-hjelp til å styrke

En annen faktor er libyske militser. Grupper som tidligere var involvert i menneskesmugling, skal nå ha fått penger av Libyas FN-støttede regjering for å begynne å patruljere strendene. Det melder nyhetsbyrået AP, som oppgir militssoldater og personer i sikkerhetstjenesten som kilde.

Tripoli skal ha inngått avtaler med Al-Ammu og Brigade 48, to militser som er aktive nettopp i Sabratha-området.

Høy pris

Utviklingen har en svært høy pris for menneskene som nå ikke kommer seg videre fra Libya.

Både FN og hjelpeorganisasjoner har varslet om interneringsleirer i Libya der flyktninger og migranter utsettes for ekstrem vold.

Leger Uten Grenser (MSF) sendte onsdag et åpent brev til europeiske regjeringer. Der beskyldes europeiske politikere for å ha sett seg blinde på målet om å holde andre mennesker vekk fra Europa.

MSF har besøkt flere av leirene som flyktninger og migranter nå sendes til etter at kystvakten har stoppet båtene deres og ført dem tilbake. Der utsettes de ifølge organisasjonen for utsulting, tortur og voldtekt.

– Det jeg så i Libya, er det mest ekstreme eksempelet på menneskelig grusomhet jeg noensinne har vært vitne til, sier MSFs president Joanne Liu.

Hun mener europeiske ledere er medskyldige.

– Europeiske ledere må innse at menneskeverdet utslettes når mennesker tvinges tilbake til Libya. Det de kaller suksess, innebærer at mennesker fôres til kriminelle.