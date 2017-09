Kina innskrenker friheten til å utøve religion

Kina har allerede streng kontroll med muslimske og kristne grupperinger, og religiøse organisasjoner har blant annet forbud mot å motta pengegaver fra utlandet.

Nå blir kontrollen ytterligere skjerpet, noe som begrunnes med at Kina opplever en stadig større trussel fra ulike sekter og radikal islam, het det i en uttalelse fra kinesiske myndigheter fredag.

– Ingen organisasjon eller person får bruke religionen til å gjennomføre ulovlige handlinger som kan sette den nasjonale sikkerhet i fare, undergrave den sosiale orden eller utføre andre aktiviteter som kan skade nasjonale interesser, heter det.

Bøtene for å organisere religiøse samlinger uten tillatelse har nå blitt hevet til 300.000 yuan, eller 358.000 kroner. De som stiller en plass til rådighet for at et slikt møte skal kunne holdes, vil kunne straffes med opptil 200.000 yuan.

Det offisielle nyhetsbyrået Xinhua meldte onsdag at ledere fra Kinas fem anerkjente religioner, buddhisme, daoisme, islam, katolisisme og protestantisme, er enige om at de ønsker å integrere religionene med kinesisk kultur.

Overvåkingen av religiøse grupper er trappet opp etter at president Xi Jinping overtok makten i 2012. Sisden har ytringsfriheten blitt innskrenket og hundrevis av aktivister og advokater er blitt fengslet.