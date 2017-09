Desperat leting etter overlevende i ruinene i Mexico by

Både politi, sivile, brannfolk og soldater leter onsdag formiddag etter folk som fortsatt er i live under de sammenraste bygningene i Mexico by. Alle vet at de kjemper en kamp mot klokka.

Folk blir stadig bedt om å være stille slik at man bedre skal kunne høre rop om hjelp.

En av de mest dramatiske redningsaksjonene pågår ved en barne- og ungdomsskole sør i byen, der en hel korridor i den tre etasjer høye bygningen i løpet av få sekunder ble redusert til en haug med store betongplater tidlig tirsdag ettermiddag.

Den frivillige redningsarbeideren Dr. Pedro Serrano greide å trenge seg inn i ruinene av det som tidligere var skolen Enrique Rebsamen onsdag formiddag. Han kom seg inn i et klasserom, men fant alle som hadde vært der inne døde.

–Vi så noen stoler og trebord. Det neste vi så var en fot, og da vi begynte å grave oss inn i massene fant vi ei jente og to voksne, en mann og en kvinne, sier han.

–Vi kan høre noen lyder, men vi vet ikke om de kommer fra over eller under oss. Vi vet ikke om det er lyden av ruiner som kollapser, eller om det er noen under som roper om hjelp, sier han videre.

Graver med hendene

Offisielt er det funnet 225 omkomne rundt om i Mexico etter det kraftige jordskjelvet tirsdag ettermiddag, men dødstallet ventes å stige etter hvert som man får fullstendig oversikt.

Omfanget er størst i Mexico by, og ved Escuela Enrique Rebsamen alene er 22 bekreftet omkommet. 30 barn og åtte voksne er imidlertid fortsatt savnet, og håpet er i ferd med å renne ut. Lokale medier skriver at 37 personer omkom ved skolen.

Skolen er bare en av et titalls bygninger som raste sammen i den mexicanske hovedstaden da jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet. Bare i hovedstaden raste bygninger sammen på 44 ulike steder, og mange av områdene er tett befolket.

Jordskjelvet rammet på 32-årsdagen for det store jordskjelvet som i 1985 tok livet av tusenvis av mennesker, noe som for mange bidrar til å gjøre tirsdagens naturkatastrofe enda mer uhyggelig. Bare timer før hadde folk rundt omkring i landet deltatt i en jordskjelvøvelse.

– Ingen nordmenn

– Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.

Myndighetene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjøre midler til nødhjelp.

President Enrique Peña Nieto har beordret alle landets sykehus til å holde dørene åpne for å behandle skadde.

– Det viktigste nå er å fortsette å redde mennesker som fortsatt er fanget, og gi medisinsk hjelp til mennesker som er skadd, sa han.

Fanget i ruinene

Det bor 20 millioner mennesker i Mexico by, og det er sentrum og den sørlige delen av byen som er hardest rammet. Skjelvets episenter lå i Puebla, 150 kilometer øst for Mexico by.

Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen. Nødetatene får imidlertid hjelp av Mexico bys notoriske motorsykkelgjenger, som har laget blokader langs veiene for å sikre at ambulanser når fram.

3,8 millioner mennesker er uten strøm, opplyser selskapet CFE. I Mexico by står 40 prosent uten strøm, mens det i delstaten Morelos gjelder hele 60 prosent.

Ødeleggelsene er også store utenfor hovedstaden. I Morelos har myndighetene bekreftet at 71 personer mistet livet, i Puebla er 43 bekreftet omkommet, i staten Mexico har tolv omkommet, i Guerrero har fire mistet livet og i Oaxaca har så langt ett liv gått tapt.