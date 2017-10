Trumps valgkampsjef siktet for «sammensvergelse mot USA»

Siktelsen er tatt ut av spesialetterforsker Robert Muller, som gransker påstander om at Donald Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Mandag ble det bekreftet at Manafort og Gates var siktet og USAs føderale politi FBI bekrefter at de to meldte seg i morgentimene.

Omfattende siktelse

Den omfattende siktelsen mot de to er på hele tolv punkter og dreier seg foruten sammensvergelse mot USA også om store pengebeløp de skal ha mottatt og skjult.

De to er også siktet for å ha opptrådt som lobbyister for den pro-russiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj, uten å registrere dette hos myndighetene. Pengene de fikk skal ha blitt gjemt unna i skatteparadiser som Kypros, Saint Vincent og Grenadinene, og på Seychellene.

Ifølge tiltalen skal de to ha gjemt unna godt over 600 millioner kroner, og Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner

Husransakelse

USAs føderale politi FBI gjennomførte i juli en husransakelse hjemme hos Manafort i Alexandria og tok beslag i en rekke dokumenter som siden er overlatt til etterretningskomiteene i Representantenes hus og Senatet.

Manafort var valgkampleder for Trump fra mars til august i fjor, da ryktene om lobbyvirksomheten for Janukovitsj begynte å svirre.

Tidligere skal 68-åringen også ha drevet lobbyvirksomhet for en russisk milliardær, angivelig for å styrke president Vladimir Putins stilling.

– Skurken Hillary

President Donald Trump kommenterte mandag siktelsen mot Manafort og viste til at det er snakk om forhold fra før tiden han var valgkampleder. Deretter rettet han nok en gang skytset mot demokratene og Hillary Clinton.

– Beklager, men dette er år siden, før Paul Manafort var en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke fokuset på skurken Hillary & Demokratene, skriver han.

– Det var ingen hemmelig forståelse, het det i en annen Twitter-melding, med henvisning til påstanden om hans eget samarbeid med Russland.

– Heksejakt

Søndag anklaget Trump Demokratene for å spre løgner om hans egne forbindelse til Russland.

– Denne russiske sammensvergelsen skjedde aldri. Demokratene bruker denne heksejakten til å bedrive ond politikk, tvitret han.

– Demokratene og Hillary Clinton er SÅ skyldige, skrev Trump.

– Sammensvergelse

Kompleks sak

Tidligere statsadvokat Barbara McQuade er overrasket over at det alt nå er tatt ut siktelser i saken.

– Det kommer ny informasjon hele tiden. Saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok juridisk hold til å ta ut siktelser, sier hun til NBC News.

Spesialetterforsker Robert Mueller, som har et team med 16 toppadvokater som forsøker å komme til bunns i saken, har ikke kommentert siktelsene mot Manafort og Gates.