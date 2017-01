Arild Sundgot heime etter 20 år

Rett etter nyttår i 1997 drog 18-årige Arild Sundgot til Lillestrøm for å bli norsk toppspelar i fotball. Nøyaktig 20 år seinare er han endeleg attende i Ulsteinvik, og no kjem han for å bli.

Arild er tilsett som assistenttrenar for Hødd sitt A-lag, no skal han fyrst få denne sesongen under hovudtrenar Sindre Eid sine vengar. På sikt er det meininga at Sundgot skal overta som hovudtrenar, men sjølv stressar han ikkje med den saka.

– Eg har god tid, og ser fram til å jobbe med spelarane på feltet. Ikkje minst håper eg at eg kan få fram ein del nye toppspelarar frå «Hødd-skulen», det hadde vore gøy. Og som i mi tid finst det ingen snarveg til suksess – det gjeld berre å trene mykje, seier han.

Og ifølge seg sjølv var det ingen som trente meir enn han sjølv då han var gutunge.

Trente alltid

– Eg trente heile tida her på Høddvoll. Anten aleine, saman med kompisar eller saman med laget mitt. Eg vaks opp eit par hundre meter ovanfor Høddvoll, på Hofsetmarka, så vegen var ikkje lang, smiler han.

Sjokkcomeback i Hødd Dette blir Hødds nye trenerteam

Arild måtte bli fotballspelar. Genane skulle seie alt om dette. For faren Otto Sundgot er ei legende i Hødd, og storebroren Ole Bjørn har også gjort veg i vellinga på fotballbana. Mellom Ole Bjørn og Arild er mellomste bror Torgeir, som også var ein flink spelar. Men som ikkje vart fullt så god som brørne – og faren.

– Eg spelte mykje saman med Torgeir då eg vaks opp, sjølv om han er to år eldre enn meg. Men eg spelte alltid på eldre lag, slik vart det berre, seier Arild.

Som altså har ei utruleg karriere bak seg i Lillestrøm. Han spelte der i 15 strake sesongar i eliteserien, og har klubbrekorden i talet på scoringar på elitenivå.

Klubbrekord

– Eg stoppa på 109 seriemål, det er eg nøgd med. Eg hadde også klubbrekorden i mengd kampar i eliteserien (316), men no har Frode Kippe slått meg. Det får eg tole, ler trivelege Arild Sundgot.

Med mellomnamnet Gilbert!

– Var foreldra dine fans av popsongaren Gilbert O’Sullivan då du vart fødd?

– Nei, han har eg ikkje høyrd om. Eg vart kalla opp etter morfaren min, som også hadde Gilbert som eit av sine fleire mellomnamn. Då eg vaks opp var det mange som kalla meg «Gill», og i Lillestrøm ropte dei ofte Gilbert til meg. Mest for «ert», då ...

Blant Kanarifansen går han elles under kallenamnet «Legenda».

Høyrest enormt ut

– Det stemmer nok det, og det høyrest jo enormt ut. Det kjem nok av at eg spelte så mange sesongar der, scora mange mål for klubben, og så har eg alltid tatt meg tid til å prate med patriotane våre. Det synest eg dei fortener, så mykje tid som dei brukar på klubben sin.

Sjølv om han var trufast mot Lillestrøm heile karrieren, mangla det ikkje på tilbod.

Sundgot-overgangen i vasken Arild Sundgots overgang fra Lillestrøm til Stabæk ser ikke ut til å bli noe av.

– Eg fekk fleire tilbod både frå Danmark og England, men det passa ikkje. I Norge fekk eg også tilbod frå mange klubbar, som Molde, Vålerenga, Viking og Stabæk. Med betre økonomiske tilbod enn det eg hadde i LSK. Men eg valde å bli.

Arild fekk sin debut i Hødd alt i 1994, som 16-åring.

– Eg spelte berre ein kamp det året, då vi også klarte å rykke opp i eliteserien. Året etter, i 1995, vart eg teken opp i A-stallen, og fekk min eliteseriedebut her heime mot min seinare klubb Lillestrøm. Eg scora to seriemål dette året, mot Molde og mot Start. Eg scora også i kvartfinalesigeren vår i cupen dette året, minnest han.

I 1996 var han skada heile våren, men leverte ein solid haust. Så solid at Lillestrøm merka seg han, og etter sesongen vart det altså overgang til kanarifuglane. Som hadde Per Brogeland og Even Pellerud som trenarar.

Svipptur attende

– Eg fekk mykje speletid tidleg i 1997-sesongen, men etter kvart gjekk det tyngre. Fyrst vart eg sett på benken, så hamna eg utanfor kamptroppen. Så på hausten drog eg faktisk heim til Ulsteinvik og spelte dei siste seks kampane for Hødd. Men frå 1998 og fram til eg la opp etter 2011-sesongen har eg vore fast inventar som spiss på Lillestrøm, og det er eg stolt av, seier han.