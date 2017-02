Vindmålermast på Sula

Den ene masten er søkt plassert på Kårsteinen ved Nøringset vest for Sulesund ferjekai, mens den andre vil bli satt opp på Trælbåneset, som ligger enda lenger nordvest mot Eltrane/ spissen av Sulafjellet.

Masten ved Kårsteinen har møtt noen reaksjoner.

Inngrep

– En slik mast vil føre til et relativt stort inngrep i naturen i strandlinjen. Området rundt Kårsteinen er det absolutt fineste og mest framkommelige langs strandlinja. Plasseringen vil derfor ødelegge det fineste området, og masten vil bli meget framtredende, mener naboer som ber om at den 80 meter høye masten heller plasseres inn mot skogen øst for Kårsteinen. Plasseringen er ute til høring, med høringsfrist 14.februar.

Masten på Trælbåneset ligger utenfor bebyggelse, og har allerede fått godkjennelse i planutvalget i Sula kommune.

Fem master

Fem vindmålermaster skal registrere naturlaster rundt Sulafjorden og Vartdalsfjorden og er ifølge Statens vegvesen en nødvendig forutsetning for å utrede mulige bro-konstruksjoner for en framtidig ferjefri E39. Målingene skal pågå i minimum 10-12 år. Det blir to master på Hareid, to på sørsida av Sula, samt vindmålermast på Rjåneset i Ørsta.

Nødvendig