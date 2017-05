Ordførar avviser kontant

Det var i ein heilsides kronikk i lokalavisa Møre-Nytt sist laurdag, at Jon Hustad hadde kvesst pennen. Journalisten, forfattaren, rikssynsaren og bondalingen Jon Hustad nærast hudflettar rådmannen i Ørsta for framgangsmåten i ei etter kvart langvarig utbyggingssak.

– Offentleg godkjent ran På Sæbø har ein familie fått verdiar for millionar av Ørsta kommune, som har synt seg ut av stand til å forvalta verdiane til fellesskapen.

– På Sæbø har ein familie fått verdiar for millionar av kroner av Ørsta kommune, som har synt seg ute av stand til å forvalta verdiane til fellesskapen, skyt Hustad frå hofta. Han viser til at familien som eig Hjørundfjord brygge har fått hand om utbyggingstomta i Sæbø sentrum for 440.000 kroner, noko han altså kallar eit «offentleg godkjent ran». Hustad stiller ei lang rekkje kritiske spørsmål til prosessen i saka. Med utgangspunkt i turismeutleige til «særs betalingsvillige tyskarar», hevdar Hustad at eigarfamilien «glatt kan få ei 20-30.000 kroner i veka i sumarsesongen». Rådmann Wenche Solheim i Ørsta, som personleg vert den store skyteskiva for Hustad, var på eit møte heile dagen onsdag. Ho viser til sakspapira, slik også Hustad gjer, men ønskjer ikkje å kommentere saka.

Imponert ordførar

Det gjer derimot ordførar Stein Aam (Sp), som har vore med og handsama denne langvarige utbyggingssaka i ei rekkje omgangar og utval. Kommunestyret har jamvel vore eins ærend til Sæbø på synfaring i saka.

– Eg må berre seie meg imponert over pågangsmotet og uthaldenheita til utbyggjaren, familien Riise Olsen.

– Dei har heilt klart hatt gode intensjonar med å utvikle dette området – til beste for bygda og folk som vil busetje seg der, seier Aam. Han kjenner godt til innvendingane og klagemåla som har kome fram.

– Det gjer eg sjølvsagt, men eg føler vi har teke dei på alvor og handsama alt på ein ryddig måte. Bygging må påreknast.

– Når det gjeld Hustad sin påstand om «billigsal og ran», så må det stå for hans eiga rekning. Som kommune har vi vore særleg merksam på å ikkje vere ein prisdrivande aktør.

– Vi snakkar om ein utkant som har stagnert og nærast lege daud utviklingsmessig i årevis. Mangel på tomter og nye husvære har vore største bremseklossen for bygda, hevdar Aam. Sist utbyggingssaka var oppe til klagehandsaming i Ørsta formannskap, enda det åtte mot ei røyst for utbyggingsplanane til familien Riise Olsen.

Bygdemobilisering

Marit Riise Olsen fortel til Sunnmørsposten at utbyggingssaka har vore særleg belastande siste året.

– Dette har ikkje vore berre kjekt, nei. Vi har gjennom ei årrekkje tenkt på korleis vi kunne vere med og legge til rette for vekst og utvikling her.

– Vi ville svært gjerne ha både våre eigne søner og flest muleg andre unge til å flytte heim og busetje seg, fortel Riise Olsen. Det starta med eit bygdemobiliseringsprosjekt for nokre år sidan. Familien kjøpte det nedlagde samvirkelaget og innreidde det til leilegheiter. I 2012 kjøpte dei også den nærliggjande lagerhallen etter Stormøllen, som Ørsta eigde tomta under. Begge kjøpa etter offentlege bodrundar. Ørsta kommune sit på si side att med eit romsleg friareal mot sjøen, eit areal utbyggjaren som ein del av avtalen har plikta seg til å stelle, så til og asfaltere. Vidare har dei plikta seg til å koste- og lage ein leikepark i området.

– Eg føler på ingen måte at det berre er kommunen som gir i denne saka – vi har strekt oss, vi har kosta privat reguleringsplan og vi har jobba svært mykje. Først var det flodbølgjeproblematikken som stogga oss til avklaringa kom om oppskyllingshøgd frå Åkernesremna.

– Dernest var det den lang-varige sakshandsamings- prosessen. Her har nok vore fleire mistydingar. Eg synest det er rart at ingen av dei som har klaga på utsiktstap eller andre ting nokon gong har kome til oss direkte og spurt, seier Riise Olsen.

Bodne store summar

Tysdag kom den endelege avgjerda frå fylkesmannen: Alle klager på prosjektet er avviste.

– Ikkje uventa, men ei stor lette for oss. Alt i denne kveld kjem vi til å leggje prosjektet ut for sal – med tanke på å starte bygginga snarast råd, seier ho. Til Jon Hustad sine påstandar om millioninntekter frå utleige til turistar, seier Riise Olsen dette:

– Det var jo nettopp det som var den store klausulen vår med prosjektet – at her skal vere lys i vindauga – frå husværa til fastbuande folk!

– Vi har elles vore bodne til dels store summar for å selje heile prosjektet til større utbyggingsfirma. Det kunne aldri falle oss inn. Då hadde vi også gitt frå oss heile styringa, seier Marit Riise Olsen.