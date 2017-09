Petit: Død og fordervelse

Fra takrenna og ned til rekkverket på soveromsverandaen, mellom greiner i rosetrær og busker, ja, der det er et brukbart jaktområde ledig, har edderkoppene spunnet sine lumske feller.

Spinnfellene er laga av silketråder så elastiske, klebrige og knallsterke at stål og høykvalitets polymérfiber ikke kan måle seg. Edderkoppenes tråder er en finslipt oppfinnelse gjennom mange hundre millioner år med evolusjon. Vi snakker virkelig om supertråder.

Og i disse luftige og knapt synlige fiskenetta havner fly og fluer av ymse slag. Ei humle eller en veps har kraft og tyngde til å komme seg ut av lureriet, men stankelbein, eller spillemanna som vi kaller dem, svirrer ustøtt inn i evigheten. I vinduskarmene og i utkanten av netta, ligger og henger skraphauger av utsugde spillemenn. Reine knokkelhauger av uspiselige bein og vinger. Inntørka keratin og spindelvev som i beste fall blåser bort i en vinterstorm. Eller blir liggende å vente på vårreingjøringa.

Vi fangster sjøl også. I en krok av hagen har vi satt opp ei gassdrevet myggfelle i et forsøk på å gjøre sommerkveldene på terrassen til å holde ut. Før fella kom, ble vi nærmest spist opp av mygg og knott. De kom svermende inn fra den fuktige lyngheia i vest. Klar til å bite. Klar til å suge blod.

Nå sitter hundrevis av dem fastlimt på klebepapiret rundt myggfella, lokka dit av et duftstoff som likner menneskets lukter og utånding. Eller de suges inn og havner i en innvendig fangstskuff. Første året fylte vi nesten en brødpose med knott og mygg fra denne skuffen.

Av og til har vi kommet i tanker om at vi tar levebrødet fra fugler og flaggermus – og kanskje også edderkopper – men det ser ut til at det er nok blodsugere likevel. Unntaket er terrassen. Der er det blitt levelig for mennesker.

Der ute kan vi på milde seinsommerkvelder skue utover havet mot fugleøya Runde. Vi tenker at det under havflata også foregår kamper på liv og død. Akkurat nå er det vel krabbene det går hardt utover. Men når vi hører gråmåsene og svartbakene remje fra svaberget og havørna kakler over Sukkertoppen, da kommer det nye bekymringstanker. Om mangel på raudåte og diverse fiskeyngel som blant annet skal fø sjøfuglene der ute på Runde.

Forsøplinga av havet er et annet bekymringstema. All plasten som er brutt ned til mikroplast i det våte element. Skumle greier. Skummelt for dem som skal leve av fangst fra sjøen og for oss som er øverst i næringskjeden. Havørna inkludert.

Det er så mye å bekymre seg over. En yrkestittel, for eksempel. Siden vi nå har penset oss over i det marine tar jeg historien om den profilerte, ålesundske notbasen som var med i en fiskeridelegasjon til Stockholm. Det skulle være elegant middag og ved inngangen til salen stod på svensk vis en fisefin utroper. Han annonserte delegatene etter hvert som de ankom. Minister ditt og direktør datt.

Basen fortalte navnet sitt og ble spurt om yrkestittel.

– Notbas, svarte han på klingende sunnmørsdialekt.

Utroperen stussa. Visste lite om yrkestitler i fiskeri, men han visste at en som spilte bass hørte hjemme i et orkester. Det gjorde noter også. Og siden dette var en eksklusiv middag, ville han høyne nivået et hakk og foreslo diskret:

– Hmm, kan vi säga kapellmästare?