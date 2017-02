Dei gjekk vidare frå UKM Herøy

Men i konserthuset i Fosnavåg kan ein det.

Herøy har eit konserthus med ein lydkvalitet som ikkje mange andre har.

Og ifølge rapportane gjekk UKM i Herøy på skinner.

Herøy Mållag delte ut pris frå mållaget for levande nynorsk/dialekt. Denne prisen gjekk til rockebandet Ragnarock som framførte den eigenkomponerte låta «Skjær» på dialekt.

Desse gjekk vidare frå UKM Herøy til fylkesmønstringa.

Sceneinnslag: Adrian Helde Remøy (18) og Håkon Hånes (18) med humoristisk pop: «How to get girls». Dei to har skrive tekst og melodi sjølv. Andrine Berge (18), vokal, og Even Sævik (18) flygel: «Listen» frå Beyonce.

Kareema Wiig (18), vokal: «Regn frå blå himmel» av Gabrielle. Kareema hadde skrive om teksta til dialekt. Kunst: Iben Lind Dragesund (16) med teikninga: «Uferdig».

Og Johnny Larsen (19) med fotografiet « Nærgåande tærner».

I tillegg er programleiar Filip Frøystad nominert til fylkesmønstringa.

Lydmann (eller gut?) på UKM-kvelden var 17 år gamle Thomas Frekøy Skeide. Han hadde ansvaret åleine for lyden på UKM.

Lysmann var Mathias Dybvik.