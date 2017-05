Se Sigrid opptre på BBC - igjen

Tirsdag kveld var Sigrid Raabe med på innspillengen av en ny episode av Jools Hollands musikkprogram på BBC.

Dermed går Ålesundsartisten i fotsporene til blant andre Radiohead, R.E.M. og Metallica, som er blant artistene som tidligere har spilt hos Jools opp gjennom årene, skriver Bergens Tidende. Raabe kommer fra Ålesund, men bor for tiden i Bergen.

- Jools Holland i går var så gøy! Folk der var utrolig hyggelige. Hele programmet går ut på at masse artister og band spiller musikken sin for hverandre, slik at du ser alle opptredenene. Da får en liksom ikke så mye tid til å være nervøs, skriver Sigrid i en sms til Bergens Tidende. Helgapraten Sigrids tøffeskole Siden Bylarmkonserten 2. mars har det vært et kjeppa kjør for stjerneskuddet Sigrid fra Ålesund. Nå venter et år med 250 reisedøgn.

Det er imidlertid ikke første gang Raabe er på BBC. I februar var hun gjest hos BBC Radio 1 under tittelen «Hottest Record In The World».

Siden «Don't Kill My Vibe» ble sluppet i vinter har Raabe også gjort låtene «Plot Twist» og «Dynamite» tilgjengelige. I et portrettintervju med Sunnmørsposten nylig fortalte Raabe at hun planlegger å gi ut en EP med fire låter, etterfulgt av et album. Tidspunktet har hun imidlertid ikke røpet.

