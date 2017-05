Sigrid til Terminalen

Sigrid Raabe fra Ålesund vender hjem for å holde konsert på Terminalen fredag 1. september, melder Momentium i ei pressemelding tirsdag.

Raabe har gjort lynkarriere internasjonalt etter sleppet av debutsingelen «Don't Kill My Vibe» i februar i år og fikk nettstedet musikknyheter.no til å skrive følgende, da de alt i januar i år - stemt fram av journalister, festival- og konsertbookere, kåra henne til den mest lovende norske artisten i 2017:

«Sigrid Raabe er et av landets største pophåp akkurat nå, og hun topper årets kåring med solid margin!»

Apple Music satser på Sigrid Raabe I en måned promoteres Sigrid Raabe på Apple music.

Når det gjelder «Don’t Kill My Vibe» passerte den 1 million strømminger på Spotify i løpet av tre dager, og har nå runda 20 millioner. Raabe er videre i selskap med blant andre U2 og PJ Harvey om platekontrakt med Island Records. Nylig meldte Apple Music at hun er månedens «Up Next»-artist hos Apple Music - ei promotering hos musikkgiganten som blant anna inkluderte opptreden på det amerikanske talkshowet «The Late Late Show with James Corden».

Sigrid Raabe: Terningkast fem til «Don’t Kill My Vibe EP» Både NRK og Aftenposten gir Sigrid Raabes siste EP terningkast fem.

- Det er ingen tvil om at 20 år gamle Sigrid er et talent utenom det vanlige, som alltid leverer klasse med den største selvfølgelighet og med et stort smil om munnen. Stikkord for en typisk konsert med Sigrid er: Fantastisk vokal, knallsterke låter og en utrolig tilstedeværelse på scena. Du gjør lurt i å ikke gå glipp av konserten hennes. Det blir definitivt noe å skryte av, skriver Momentium.