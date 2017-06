Teatret Vårt nominert til prestisjefull pris

«Hamlets pappa er et spøkelse» som er basert på William Shakespeares «Hamlet» er nominert til den prestisjefulle Heddaprisen i kategorien beste barneforestilling. Forestillingen som er produsert av Teatret Vårt hadde premiere på Barneteatret Vårt i februar 2016 og ble svært godt mottatt av publikum og anmeldere.

- Aldri har Hamlet vore lettare å forstå, skrev teateranmelder Amund Grimstad etter premieren.

Stolt

Barneteateret Vårt tar for seg spørsmål rundt døden sin nyeste forestilling – Det er ikke et lett tema Barneteateret Vårt tok opp et utfordrende tema under premieren lørdag.

- Klart jeg er stolt – og kjempeglad, sier en begeistret Cecilie Lundsholt, som er kunstnerisk leder ved Barneteatret Vårt. Det er utfordrende å snakke om døden med barn og der kan teatret som form være viktig. Jeg synes vi lykkes i å lage en god forestilling om temaet og er glad for nominasjonen, sier Lundsholt.

En annen som er glad er teatersjef Thomas Bjørnager ved Teatret Vårt.

- Dette er nok en bekreftelse på at vår satsning på scenekunst for barn og unge blir lagt merke til på nasjonalt nivå, sier Bjørnager.

20.gang

Forestillingen handler om at Hamlets pappa er død, og Hamlet er sint og lei seg. Han savner faren sin, og han synes ingen forstår ham. Hamlet vil ha en forklaring, en årsak, og helst også noen å skylde på. Martin Rosengardten har brukt Shakespeares skuespill som underlagsmateriale for en intimforestilling for to skuespillere. Jonas Delerud og Elisabet Topp spiller Hamlet og Ofelia, og ved hjelp av dukker, bamser og andre lekefigurer formidler de historien om Hamlet og hans familie.

Det er 20. gang Norsk teater- og orkesterforening presenterer landets mest omfattende teaterpris som deles ut 18. juni på Oslo Nye Teater.