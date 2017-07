Filmstøtte til Sunnmøre

Norsk filminstitutt har gitt 1,1 millioner kroner i støtte til 32 forskjellige film- og kinoaktører i Norge, blant annet til filmfestivalen Animation Volda Festival og Ålesund Kino. Animation Volda Festival, som blir arrangert 14.-17. september har fått tildelt 30 000 kroner, mens Ålesund Kino har fått tildelt 45 000 kroner til gjennomføring av diverse tiltak.

Avdelingsdirektør i NFI, Julie Ova, sier at å satse på lokale kulturaktører er viktig for dem: - Film er vår tids sterkeste kulturuttrykk og det er viktig for NFI å tilrettelegge for gode møter mellom film og publikum, samt bidra til at kinoen er en viktig lokal kulturaktør, sier han.