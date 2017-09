Lanserte singel med konserfilm fra Giske

A-ha kommer med nytt album den 6. oktober. Det består for det meste av gamle låter i helt ny drakt. Med seg på laget har de også fått med seg artistene Ingrid Helene Håvik, Ian McCulloch og Lissie på albumet. Dette skriver NRK.

a-ha-manager om konsertene på Giske: – Det er første gang noen hører dette her. Det kommer aldri til å bli framført for så få – Det blir veldig spesielt. Det er selvsagt også derfor kostnadene per billett er så høye, sier a-ha-manager Harald Wiik, om konsertene på Giske 22. og 23. juni.

Konsertfilm fra Giske

På fredag slapp bandet ut sin helt nye singel «This Is Our Home» som er hentet fra det kommende albumet. Videoen og låta som A-ha har lagt ut, var spilt inn live i sommer i Øygardshallen på Giske. Opptaket ble gjort av Henning Svoren og John O’Mahoney ved Ocean Sound Recordings.

Tirsdag møtte bandet pressen på den norske ambassaden i Berlin. Kanskje ikke rart i og med at Tyskland alltid har vært et viktig marked for a-ha.

– Det har vært et fantastisk prosjekt. Endelig kunne vi være i samme rom. Det er en gammeldags måte å spille inn låter på, uten datamaskiner, sa Paul Waaktaar-Savoy, på pressekonferansen.