Adam kommer til Ålesund

Konserten på Terminalen er 23. mars, bekrefter Terje Erstad i Momentium.

— I den grad du kan kalle en amerikaner lokal, så er faktisk Adam Douglas det for oss som jobber med musikk her på Sunnmøre. Og han er en fantastisk musiker. Når det gjelder soul og blues, vil jeg si at han er helt i verdensklasse, sier Erstad.

— Når han nå skal ut på turné, er det helt naturlig at han også stopper i Ålesund. Jeg kjenner han ganske godt, og vet at han føler seg hjemme på Sunnmøre, sier Erstad.

Velfortjent seier

— Adam Douglas har alltid vært en fantastisk musiker og artist, og nå som han har fått vist seg på TV har enda flere skjønt det. Den oppmerksomheten fortjener Adam. Jeg vil tro at publikum ønsker en konsert med Adam Douglas velkommen, sier Ante Giskeødegård.

— Jeg har ikke selv fulgt med på Stjernekamp, men jeg er ikke overrasket over at han der har vist at han behersker mange musikksjangre. Han er rett og slett dritgod, sier han.

Nesten sunnmøring

Adam Douglas ble i sin tid hentet til Norge som soul- og bluesvokalist av sunnmørsbandet Woodleg Odd, og han bodde i både Sykkylven, Ørsta og Ålesund før han etter noen år flyttet til Østlandet for å satse på musikk der.

Adam Douglas har gjennom høstens runder i Stjernekamp blitt kjent for et bredt publikum. Han har tidligere vært med i musikkprogrammet Beat for Beat på NRK, og han vant den internasjonale sangkonkurrasen "Baltic Song Contest" i Sverige i fjor.