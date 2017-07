Overrasket seg selv lørdag - endte på femteplass i finalen

Thea Helseth måtte nøye seg med femteplass i A-finalen i singleculler under U23-VM i roing i bulgarske Plovdiv søndag.

Ålesunderen kom til finalen med fjerde beste tid fra semifinalene. I finalen havnet hun etter de beste fra start, og klarte aldri å gjøre opp for terrengtapet. På de siste 500 meterne passerte hun imidlertid tyske Juliane Faralisch.

Svenske Lovisa Claesson ble verdensmester. Hun var i egen klasse.

Sunnmørsposten snakket med Helseth etter semifinalen lørdag. Da innnrømmet hun at det var en bonus bare å komme til finalen.

– Innstillinga var å gå hardt ut og så fikk jeg se hvor lenge det holdt. På de siste 500 meter hadde jeg ikke mye krefter igjen, men det holdt til A-finale. Det hadde jeg ikke regnet med før jeg dro hit, sa 21-åringen lørdag.

– Bonus med finaleplass

Helseth, som representerer Aalesunds Roklub, stiller i singelsculler under dette verdensmesterskapet etter at hun i verdenscupen denne sesongen har opptrådd i dobbeltsculler. Der sitter hun i båt med Marianne Madsen som er for gammel til å delta i U23-VM.

– Hva tror du om A-finalen søndag?

– Det blir helt sikkert kjempejevnt. Jeg kommer nok til å tenke litt mer taktisk og ha litt igjen å gi mot slutten, sa Helseth lørdag.

Der endte det altså med femteplass for Ålesund-roeren.

De andre norske

Oda Madland Aagesen og Maia Emilie Lund rodde litt tidligere søndag inn til en sterk andreplass i B-finalen i lettvekt dobbeltsculler. To sekunder skilte opp til Frankrike på plassen foran.

Dobbeltsculleren med Rebekka Wiberg-Bugge og Jenny Marie Rørvik måtte på sin side nøye seg med femteplass i søndagens B-finale. De norske jentene var slått med drøye sju sekunder av den tyske vinnerbåten.

Anna Een Sture ble på sin side nummer fire i B-finalen i lettvekt singlesculler. Samme plassering ble det på Oscar Stabe Helvig i herrenes B-finale i singlesculler.