Bør du betale i lokal valuta eller norske kroner?

Spørsmålet dukker plutselig opp på betalingsterminalen eller i minibanken: Vil du betale i norske kroner eller i lokal valuta?

– Avvis tjenesten om å belaste i norske kroner, velg heller lokal valuta. Hvem vil ha en dårlig valutakurs når du kan få en som koster deg mindre?, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet.

Han forteller at det er lett å gå i valutafellen på reisen. I mange minibanker dukker det opp pil, flagg, farger og advarsler for å få folk til å velge den dårligste valutakursen.

Men velger du å veksle til norsk valuta er det så godt som uten unntak det dyreste alternativet.

Jensen sier at en del minibanker bevisst prøver å lure kundene til å velge et dyrere alternativ. Normalt tilsvarer den et påslag på seks-syv prosent, nesten fire ganger så mye som betalingskortenes standardkurs.

– Oppsettet viser at minibankene med overlegg prøver å villede kundene. Så sjekk nøye hvor du trykker, i noen tilfeller kan den røde knappen på betalingsterminalen være den du bruker til å velge lokal valuta, sier Jensen.

De velger kursen for deg

For det er så enkelt: Velg alltid å betale i lokal valuta. Uansett.

– Hvorfor er det slik?

– Velger du lokal valuta som euro, pund eller danske kroner så skjer vekslingen gjennom den elektroniske kursen, som er en offisiell kurs hver dag. Oppå den legges det til en bitte liten margin. Da er du sikret å få den riktigste kursen og lav margin, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebanken 1.

– Valutafellen er å la den lokale banken eller den lokale restauranten sette valutakursen for deg. Når du betaler i butikken i eksempelvis Svinesund eller i Frankrike, så dukker det opp et alternativ om du vil betale i norske kroner. Da bestemmer butikken eller restauranten valutakursen. Er den god eller dårlig? Mest sannsynlig dårlig. Tommelfingerregelen er å alltid betale i lokal valuta, sier han.

Ikke ta ut utenlandsk valuta i Norge

Gundersen sier også at du bør unngå å ta ut utenlandsk valuta i Norge.

– Seddelkursen er dårligere og minibankene tar i tillegg sine gebyrer. Ta heller ut når du ankommer Hellas eller Spania, da blir kontoen din belastet i lokal valuta – da unngår du dårlig seddelkurs. Lokal valuta gir best kurs.

Lures for én milliard i gebyrer

Tipset om å alltid velge lokal valuta er ikke nytt . Men likevel velger mange forbrukere butikkens eller minibankens dårlige valutakurs.

Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig blir belastet for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.

Tallene er basert på Statistisk sentralbyrås reisedata og Sparebanken Vests brukervaneundersøkelse som viser at 99,7 prosent av deres kunder valgte oppgjør i norske kroner - og tapte penger.

– Det man får for å betale dette er bare luft – ingenting. Vekslingstjenesten blir omtalt som «legal scam», lovlig svindel, av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, som også anbefaler forbrukerne alltid å avvise denne «tjenesten», sier Jensen.

Unngå vekslingskontorer

I mange land finnes det vekslingskontorer som frister med valutakjøp uten gebyrer. Styr unna, råder forbrukerøkonom Gundersen.

– Selv om det er null i gebyr, hjelper ikke det når du får en kjempedårlig kurs. Kanskje gebyret på 30 kroner frafaller, men de legger på 70 kroner ekstra når du tar ut euro, sier Gundersen.

Han mener det rimeligste alternativet er å bruke kort fremfor kontanter.

– Da slipper du gebyrer, sier han.

En annen god regel er å betale varer og tjenester med kredittkort, og bruk vanlig bankkort til å ta ut kontanter.

– Noen få kredittkort har gebyrfrie uttak, men de aller fleste legger på et gebyr og tar i tillegg en prosentandel av uttaket. Så vil du unngå det, bruk bankkort.