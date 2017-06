Denne gjengen har en helt spesiell, sprudlende samlemani

Den boblende, gullfargede champagne glitrer i de ovale glassene. Fem gode venner løfter glassene til skål – de er i verdens beste bobleby, mener de selv.

I Epernay ligger noen av verdens største og mest kjente champagnehus, Moët & Chandon, Mercier og Pol Roger. Men ingen av de merkene er vennegjengens favoritter.

De reiser fra Belgia en gang i året for å drikke champagne en helg, smake på nyheter og ikke minst: De har en samlemani.

– Vi samler på metallmerket oppå korken, forteller Marc Vermeersch og holder frem en rund, rød metalltopp med bildet av en flaske på.

Hvor mange går det egentlig an å samle? Butikkvinduene hos champagneprodusentene viser at det er et samlebehov, her ligger de små, runde metallmerkene sirlig pakket i plastlommer. Litt som frimerker egentlig. Og alle har ulike emblem, tegninger og grafikk.

– Det er vel blitt mellom tre og fire tusen i samlingen, gliser Brenda Vanthournout.

Flasken er drukket opp. Det er på tide å reise videre. Fra champagnebutikken er det bare noen få meter til den brede avenyen Avenue de Champagne. Under bakken strekker det seg kilometervis med kjellere hvor champagnen oppbevares.

Ta turen med champagnetoget

Hos champagnehuset Mercier i enden av avenyen arrangeres det daglige turer med tog i de kjølige kjellergangene. Turen er en av de største i sjampisbyen, og en av de mer kommersielle, men den er morsom for både liten og stor. På slutten av rundturen får en smake ett, to eller tre glass med champagne.

Salg av musserende vin I Norge har salg av musserende vin, og særlig prosecco fra Italia, tatt seg opp de siste fem årene. Fra 2015 til 2016 økte salget på musserende vin fra 853.000 liter til 878.000 liter, en økning på tre prosent. Salg fra 2016 – oppgitt i liter: Italiensk musserende vin: 440.000 liter. Fransk musserende vin: 218.000 liter. Spansk musserende vin: 184.000 liter. Champagne: 95.000 liter. Australsk musserende vin: 18.000 liter. Tysk musserende vin: 9000 liter. Kilde: Vinmonopolet

Eugéne Mercier var en foregangsmann i Champagne. Han var bare 20 år da han på 1870-tallet inviterte nabobønder og samlet dem under sitt merke.

Han var en av de første som tok i bruk strøm og arrangerte rundturer i vinkjelleren på slutten av 1800-tallet. For å imponere laget han verdens største vintønne som rommet 200.000 flasker. Den ble trukket av 24 okser til hovedstaden og vist frem på Universal Exposition i 1889. Vel fremme i Paris var det bare Eiffeltårnet som fikk mer oppmerksomhet enn hans enorme tønne, ifølge Mercier selv.

Startet champagnehus med familien

Noen av de største champagnenavnene er representert i avenyen, men noe av det morsomste er å oppdage de produsentene en ikke ser så ofte i polhyllene i Norge.

– Vi er et lite champagnehus sammenlignet med andre i denne gaten og har holdt på i kun 15 år. Men vi har forhandler i Norge, gjør det godt i USA og har champagnen inne hos noen veldig gode restauranter i Paris, forteller Agnés Langeau.

Så mye champagne selges hvert år I og rundt hovedbyene Reims og Epernay ligger det 300 champagnehus. 15.800 er vinbønder. Det produseres rundt 270 millioner flasker champagne hvert år. Årlig verdi er på 4,7 milliarder euro, hvor av 2,6 milliarder er eksport. 52 prosent av flaskene beholdes i Frankrike. 48 prosent eksporteres – Storbritannia, USA og Tyskland er de største markedene. Kilde: champagne.fr

Reisefakta Reims: Reims ligger halvannen time nord for Paris. Det enkleste er å fly til Paris, og deretter leie bil eller ta toget til Reims. Befolkning: ca. 180.000. Fly: Norwegian, SAS og Air France flyr direkte til Paris fra Oslo Lufthavn. Norwegian flyr direkte fra Bergen. Fra de andre norske flyplassene må en beregne en mellomlanding. Sightseeing: Foruten champagnehusene er katedralen Notre-Dame og basilikaen ST-Rémi verdt å få med seg. Reims har flere store shoppinggater, massevis av gode restauranter, kafeer og utesteder.

Hun og ektemannen Jean-Michel startet huset Paul-Etienne Saint Germain, oppkalt etter sine egne barn Pauline og Etienne. Huset har en fin forgård med bord og stoler hvor en kan smake på vinen i solen.

En av de eldste champagnene er fra 2006. Duften spretter ut av glasset – brødbakst. Fargen er dypere enn non-vintage-variantene. Smaken tilsier at den fortjener mat til, men i dag er det bare å nyte hver boble i varmen.

Kjør rundt i vinmarkene

Mellom Reims og Épernay går bilruten Route de Champagne.

Tidvis strekker veien seg over lange jorder, uten å se snurten av hverken champagnehus eller vingårder. Men når en kommer litt ned fra fjellet ligger landsbyene på rekke og rad.

Hautevillers er en av de hyggeligste og mest sjarmerende. Haut betyr topp på fransk og det er ingen tvil om at vi er i høyden. Fra en av de mange vinrankene ligger et utsiktspunkt hvor en kan se utover Épernay, Ay og fjellene bak.

Små skilt med navnet på champagnehuset som eier dem står tett inntil rankene. Inne i landsbyen ligger et lite champagnehus med 10.000 flasker produsert i året. Smaker du og kjøper du, får du rabatt på flaskene. Og her koster boblene rundt 150 kroner.

Et eventyrhus

Det er lett å gå fra de små til de store produsentene. I Reims ligger et nærmest surrealistisk champagnehus.

Vranken Pommery ligger litt utenfor bykjernen med en enorm hage rundt og flere store hus tilknyttet eiendommene. Louis Pommery var en av to berømte enker i området. Ikke så langt unna ligger Veuve Clicquot, «Den gule enke». Begge var unge da de ble enker, de var innovative og ble svært suksessrike.

Om champagne For at en musserende vin skal klassifiseres som champagne, kan druene kun dyrkes og plukkes innenfor et lite område i Frankrike etter bestemmelser i Appellation d'origine contrôlée (AOC)-systemet. Champagne lages på druene Chardonnay, Pinot Noir og pinot meunier. Men champagne kan også lages på én druetype. Er den laget kun på Chardonnay kalles det «blanc de blanc». Hvis det er brukt kun Pinot Noir og/eller pinot menuier kalles det «blanc de noir». Det lages både hvit champagne og roséchampagne. Sukkerinnholdet varierer fra helt tørr til helt søt. «Brut» vil si at champagnen er nesten helt tørt, 0–15 gram restsukker pr. liter. «Extra brut» betyr helt tørr med 0–6 gram restsukker pr. liter. «Sec» er klassifisert som tørr med 17–35 gram restsukker pr. liter, mens «Demi-Sec» er halvtørr med 35–50 gram restsukker pr. liter. Champagne blir tradisjonelt laget av store champagnehus som kjøper druene fra lokale vinbønder og blander flere årganger slik at vinen smaker omtrent det samme fra år til år ( assemblage ). Årgangschampagne har et årstall på etiketten og lages ikke hvert år. Kilde: Vinmonopolet og Wikipedia

166 trappetrinn tar en ned i de mørke, fuktige kjellergangene. Navn på hovedsteder og store byer verden rundt står over buegangene der champagneflaskene ligger på rekke og rad.

– Dette er antall champagneflasker vi selger årlig til hver by. Men vi har også privatpersoner med egne huler, som fyrsten av Monaco. Han har 36.000 flasker her, forteller guiden.

Oslo og Stockholm ligger rett over hverandre. Begge de skandinaviske byene er store forbrukere, söta bror er riktignok noe større enn Norge.

Sulten etter alle boblene? En av de fineste restaurantene i Reims ligger rett over gaten for Pommery.

Les Cravates er stjernerestauranten tilknyttet hotellet med samme navn. Men i den gigantiske parkhagen ligger bistroen Le Jardin, et funn i de ellers travle champagnebyene.

De har fast treretters meny, à la carte og et rikholdig champagne- og vinkart.

Er været fint, er uteserveringen full, så husk å bestille bord god tid i forveien. Så er der bare å la seg forføre av de utallige boblene.