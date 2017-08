Verdens mote- og designmetropol, verdens operahovedstad – og det finnes knapt den byen i Europa som er mer sofistikert enn Italias nest største by. Og i tillegg til dette er Milano en hyggelig by!

Storbyen er en by for nettopp de store opplevelsene. Her kommer vår guide til 24 timer i byen:

08.00 Frokost

Skaff deg månedsmagasinet «Milan Where» (du får den på alle hotellene), slå deg ned på en hvilken som helst bar for kaffe og noe attåt, og les deg opp om hva byen har å tilby akkurat i den tiden du er der. Du kan også gå inn på ciaomilano.it.

09.00 Ta buss, ta trikken

Det er viktig å ha klart for seg hva de ulike bydelene har å tilby. Jeg hater og elsker dem: City Sightseeing, de røde bussene du vet. Men med et godt kart i hånden er en tur med disse en meget effektiv måte å lære en by å kjenne på.

En annen måte er å ta trikken, og Milano er trikkenes by. Rett bak Duomo (Katedralen) går trikk nr. 1. Den er av den riktig herlige og gammeldagse sorten. Nostalgi kan være krevende: Harde trebenker, umulig å reise med for dem som har et handicap, det rister og bråker, det går sent, men det siste er noe av poenget: Du får tid til å se! Fra den ene endestasjonen til den andre.

11.00 Trim på to hjul

Milano har et meget effektivt system for bysykler, kalt BikeMi, fra klokken 07 om morgenen til 01.00. Makstid for lån på to timer. Abonnement koster 4,50 euro dagen, 9 euro for en uke og 36 euro for et år. Se bikemi.com.

Duomo er et godt sted å starte, og så sykler du fra baksiden av Galleria Vittorio Emanuele II, får operaen La Scala på venstre side og holder til venstre, kommer deg over i Via Broletto, som senere går over i Corso Garibaldi, og tar denne opp til strøket rundt metrostasjonen Moscova.

12.00 Hyggelig drikkepause

Og her, med adresse Largo La Foppa 5, ligger Radetzky. Dette er både en bar og et spisested. Jeg slår meg ned der, nøyer meg med noe å drikke, og nyter omgivelsene, ser – glaner – uhemmet rundt meg. En halv time her, strekk tiden gjerne til en time, gir deg betydelig innsikt i Milanos dagligliv.

Tilbakelent med en kaffe eller en Bellini Aperitivo. Se menneskene, skriften på handleposene, hvordan folk går kledd. Italiensk varemerke: Kledelig elegant.





13.00 Tid for lunsj

Du skal ikke sykle lenge før du, på Piazza XXV Aprile, kommer til et tempel. Et moderne, italiensk tempel til ære for italiensk mat: Eataly Smeraldo.

Fire etasjer med butikker som selger mat og drikke og med 19 forskjellige steder som serverer kortreiste italienske delikatesser, pluss en skikkelig restaurant, Alice.

Godt, rimelig – og nærmest overstrømmende.

Les mer: www.eataly.net

15.00 Den intellektuelle samvittighet

Den skal også ha sitt. Som storby har Milano museer om det meste. Et av det intime slaget: Typewriter Museum i Via Menabrea 10, metro linje 3, til Zara. 1300 forskjellige skrivemaskiner, et sært og morsomt museum også for barn, for de får anledning til å skrive på mange av maskinene.

Men: åpent kun tirsdager, fredager og lørdager, fra kl. 15.

Du drar ikke til Palazzo della RagioneFotografia (Piazza dei Mercanti) bare for å se fotografier.

Museet holder til i et palass fra 1300-tallet, og både palasset og omgivelsene er en severdighet i seg selv. Men altså, også kjent for sine strålende fotoutstillinger. To fluer i ett smekk.

17.00 Noe med hjem

Milano er en handleby. Alle de store merkene er har sine flaggbutikker her: Hermès, Kenzo, Armani, Chanel – selv velger jeg erkekonservativ herremote representert av Beretta.

Mange av butikkene ligger i området rett bak Galleria Vittorio Emanuele II, i områdene Quadrilatero d’Oro og Brera.

Morsommere er det å trekke litt mer ut fra sentrum for å finne en av de mer spesielle butikkene. Damevesker er ikke min greie, men de som er opptatt av det, sverger til Giòsa Milano (giosamilano.com), spasertur fra Duomo.

Prismessig? Velg mellom en veske eller tre uker på Bali.

19.00 Reisens begynnelse og slutt

Selv er jeg av den mening at det nærmest er uforskammet å ha vært i en storby uten også å ha besøkt byens jernbanestasjon. Dette gjelder ikke minst Stazione di Milano Centrale, en av Europas viktigste jernbanestasjoner.

Det egentlige utgangspunktet for arkitekten Ulisse Stacchini var Union Station i Washington, men byggetiden ble lang (1912–31), så Mussolini fikk også et ord med i laget. Art deco + Benito = ganske bombastisk arkitektur. Men også yrende liv, masse forretninger. Interessant og veldig italiensk.

21.00 Mat må man ha!

Jeg er forsiktig med å anbefale matsteder, for kvalitet er en flyktig ting, og av og til blir folk skuffet av velmente råd.

Likevel: Savini er nærmest en institusjon. Den ligger inne i selve Galleria Vittorio Emanuele II, og det er i seg selv en attraksjon. Litt stivt, ganske dyrt. savinimilano.it.

Frodigere: Bagutta (bagutta.it), et trivelig sted, også det i sentrum. De morsomme og fargerike maleriene på veggene smitter over på både kelnere og gjester. Rimeligere enn Savini. Joia ‒ Alta Cucina Naturale er noe så sjeldent som en vegan/vegetar-restaurant med en Michelin-stjerne.

Les mer: joia.it.

23.00 En trygg by

Milano regnes for å være en trygg by, selv sent på natten.

I området rundt Arco della Pace, den ligger helt øverst i den herlige parken Parco Sempione, ligger kafeene tett og det er en magisk stemning av typen «jeg vil ikke legge meg, ikke i kveld, absolutt ikke i kveld». Også området Brera er egnet for nattlige utflukter, med hektisk barliv.

Glem det!

Unngå restaurantene rundt Duomo. Her er turistmenyene uten variasjon og maten, den vanligvis så herlige italienske maten, ganske trist. Inn i bakgater, rundt et hjørne, og er det fullt av italienere der: bankers!

Gå ikke glipp av!

Du behøver ikke engang være interessert i opera, en aften i La Scala, denne musikkulturens høyborg, er en stor opplevelse. Ikke lenger påkrevet med smoking, vanlig pent antrekk er greit nok. Bestill billetter i god tid før du skal reise.

Les mer: www.teatroallascala.org/en/index.html

Jazzfestival

Ikke så kjent blant nordmenn: Milano er en stor arena for jazz. Den årlige jazzfestivalen starter i begynnelsen av november og varer ut måneden.

Se nettsidene www.bluenotemilano.com og www.ciaomilano.it

(Saken er levert av, og har tidligere stått på trykk i, reisemagasinet Vagabond).