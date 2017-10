Disse ti reisemålene øker mest i 2017

Reiseåret 2017 er langt bedre enn fjoråret og året så langt har den høyeste veksten siden 2010, viser tall fra Verdens turismeorganisasjon UNWTO.

I første halvår økte turiststrømmen med seks prosent, eller 36 millioner, sammenlignet med samme periode i 2016, viser deres rapport. Totalt var det 598 millioner internasjonale turister på reisefot verden rundt.

Tallene kan bety at verdenssamfunnet har kommet seg etter flere negative hendelser i fjor, mener UNWTOs generalsekretær Taleb Rifai.

Terrorangrepene i Europa har satt sterkt preg på flere populære reisemål. Særlig Frankrike har merket ringvirkningene på turiststrømmen de siste to årene, det samme har Tyrkia.

Reisemålene som har økt mest i år

Ifølge The Telegraph og CNN Travel er det ti steder som stikker seg oppsiktsvekkende ut. Listen bærer preg av tidligere populære reisemål som kan være på vei tilbake. Egypt og Tunisia er blant dem. Island ser også en positiv utvikling.

Palestina: Opptil 57 prosent. (400.000 besøkende i 2016). Egypt: Opptil 51 prosent. (5,26 millioner besøkende i 2016). Marianaøyene i Stillehavet: Opptil 37 prosent. (531.000 besøkende i 2016). Island: Opptil 34 prosent. (1,79 millioner besøkende i 2016). Tunisia: Opptil 32 prosent. (5,7 millioner besøkende i 2016). Vietnam: Opptil 31 prosent. (10 millioner besøkende i 2016). Uruguay: Opptil 30 prosent. (3 millioner besøkende i 2016). Nicaragua: Opptil 28 prosent. (1,5 millioner besøkende i 2016). Mongolia: Opptil 28 prosent. (404.000 besøkende i 2016). Israel: Opptil 25 prosent. (2,9 millioner besøkende i 2016 )

Kilde: Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), CNN Travel og The Telegraph

Tallene er basert på antall innkommende internasjonale reisende.

– Liten Egypt-etterspørsel, men det kan endre seg

Egypt er et av landene som har merket betydelig nedgang de siste årene. 2010 var et rekordår med over 14 millioner besøkende. Så begynte tursimestrømmen å dale. I fjor var tallet litt over fem millioner, ifølge UNWTO.

For tre år siden stoppet turene fra Norge til Egypt nesten helt opp – samtlige store, norske reiseselskaper kuttet charterreiser helt. Men nå er noe i ferd med å skje.

Apollo har i det siste sett at Egypt har fått tilbake turistene. Men de er tyske, britiske, danske og svenske. Ikke norske.

– Vi har ingen etterspørsel etter Egypt nå. Men vi håper det kan komme tilbake så smått nå i vinter, og i alle fall mot 2018/19-sesongen, sier administrerende direktør Erik Haug i Apollo.

Heller ikke hos Ving og Tui er Egypt tilbake på charterprogrammet. Reisemålet har vært ute lenge, men i høst merket også daglig leder Christian Grønli i Ving at reisemålet igjen debatteres.

– Vi diskuterer Egypt heftig om dagen, for vi har opplevd samme trend hos oss. Etterspørselen i særlig Tyskland og Storbritannia, men også Danmark og Sverige er økende. Selvsagt kan vi ikke forskuttere noe som helst, og tallene er fortsatt lave, men trenden er der, sier Grønli.

Om tilstandene i Egypt holder seg rolige og det ikke skjer noen ytterligere anslag mot turister, så kan det hende Ving tar reisemålet tilbake i programmet.

– Men det må vi vurdere nøye før neste vintersesong. Det handler om litt dårlige flyløsninger i tillegg, så det er en del ting å ta hensyn til. Og flymaskinene må jo fylles, sier han.

Dansker og svensker reiser til Egypt

Hos Tui registreres det at den danske delen av selskapet satser på Egypt igjen.

– I Danmark dobler de faktisk kapasiteten neste sesong. Det er riktignok fra små tall, så en dobling er jo relativ. Denne trenden sier noe om hvilke utfordringer de har hatt, men det er absolutt positivt at interessen er på vei tilbake. For vår del er det kun Sverige og Danmark som har det i programmet denne vinteren, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i Tui.