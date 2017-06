Er det en skrivefeil på den nye seddelen?

I forrige uke ble to splitter nye sedler lansert av Norges Bank .

For aller første gang er mennesker byttet ut med andre motiver. Kristian Birkeland erstattes med en torsk på 200-lappen, mens Gokstadskipet overtar etter Kirsten Flagstad på 100-lappen.

Den nye seddelserien har fått bred omtale etter at det ble bestemt å skifte ut sedlene for et par år siden .

Men har de en skrivefeil?

Noen få dager etter lanseringen begynte de ferske sedlene å finne veien til sosiale medier. Der var det en del som stusset over en mulig skrivefeil. For i liten, bølgete skrift på forsiden står det blant annet «200hundrekroner».

– Er dette en skrivefeil?

– Dette er en observant iakttagelse, og vi setter pris på publikums interesse for utformingen av selv de minste detaljene på de nye sedlene, sier direktør for kontante betalingsmidler, Leif Veggum, i Norges Bank.

Et viktig sikkerhetselement

Noe av de aller viktigste med de nye sedlene, er de avanserte sikkerhetselementene .

Veggum forklarer at mikroteksten er ikke ment å skulle leses som meningsbærende tekst.

– Den er et mønster-, design- og sikkerhetselement der det er mikroskriften i seg selv som bidrar til å øke sikkerheten. Denne funksjonen fyller teksten godt. Vi har valgt ulike kombinasjoner av tall og bokstaver i mikroskrift forskjellige steder på de nye sedlene, sier han.

På 200-kroneseddelen kan en lese både «NORGESBANK», «NORGESBANK200», «TOHUNDREKRONER», «TOHUNDRENOK», «200KRONER» og «200HUNDREKRONER».

– Vi ser at den siste kombinasjonen kan oppleves som ulogisk, men det er altså ikke meningen at den skal leses som meningsbærende tekst, sier Veggum.